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Johnny Depp marka elçisi olduğu Dior ile yeniden anlaşma imzaladı

Haberler - ntv.com.tr | 09.08.2022 - 16:27 - Son Güncelleme : 09.08.2022 - 16:33

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasını kazanan ve yeni film projeleriyle kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Johnny Depp, uzun yıllardır marka elçisi olduğu Dior ile anlaşmasını yeniledi.

Johnny Depp marka elçisi olduğu Dior ile yeniden anlaşma imzaladı - 1

Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan , ünlü Fransız markası ile anlaşmasını yeniledi.

Johnny Depp marka elçisi olduğu Dior ile yeniden anlaşma imzaladı - 2

59 yaşındaki oyuncunun lüks markayla 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor.

Johnny Depp marka elçisi olduğu Dior ile yeniden anlaşma imzaladı - 3

DAVA İMAJINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Uzun süredir marka elçisi olan Depp’in yaşadığı çalkantılı dava süreci nedeniyle Dior ile ilişkisinin sallantıda olduğu biliniyor.

Johnny Depp marka elçisi olduğu Dior ile yeniden anlaşma imzaladı - 4

TMZ’nin haberine göre oyuncu markanın Sauvage Men parfümü için yeniden kamera karşısına geçecek.

Johnny Depp marka elçisi olduğu Dior ile yeniden anlaşma imzaladı - 5

Dior ile ilk defa 2015 yılında çalışmaya başlayan Depp’in kampanyasını yakın zamanda oyuncunun konserine katılan ünlü fotoğrafçı Greg Williams’ın çektiği tahmin ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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