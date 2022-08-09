Johnny Depp marka elçisi olduğu Dior ile yeniden anlaşma imzaladı

Haberler - ntv.com.tr | 09.08.2022 - 16:27 - Son Güncelleme : 09.08.2022 - 16:33
Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Johnny Depp, ünlü Fransız markası Dior ile anlaşmasını yeniledi.
59 yaşındaki oyuncunun lüks markayla 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor.
Uzun süredir marka elçisi olan Depp’in yaşadığı çalkantılı dava süreci nedeniyle Dior ile ilişkisinin sallantıda olduğu biliniyor.
TMZ’nin haberine göre oyuncu markanın Sauvage Men parfümü için yeniden kamera karşısına geçecek.
Dior ile ilk defa 2015 yılında çalışmaya başlayan Depp’in kampanyasını yakın zamanda oyuncunun konserine katılan ünlü fotoğrafçı Greg Williams’ın çektiği tahmin ediliyor.