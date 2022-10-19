Joker karakteriyle tanınan Jared Leto güzellik markası çıkarıyor

'BENİ YALNIZCA SEN OYNAYABİLİRSİN"

Şimdilik geliştirme aşamasında olan filmin senaristi ve yönetmeni henüz belli değil. Şubat 2019'da 85 yaşında hayatını kaybeden Lagerfeld, en çok Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınıyor.

Woman’s Wear Daily’de yayınlanan bir röportaja göre, Leto’nun Lagerfeld ile ilk tanıştığında “Biliyor musun, seni bir gün bir filmde canlandırmam lazım” dediği biliniyor. Lagerfeld’in ise “Yalnızca sen canım, yalnızca sen ben oynayabilirsin” diyerek Leto’yu onayladığı belirtildi.