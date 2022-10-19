Joker karakteriyle tanınan Jared Leto güzellik markası çıkarıyor

Son olarak Anne Hathaway ile başrolleri paylaştığı We Crashed dizisiyle adından söz ettiren ABD’li oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, güzellik sektörüne adım atıyor.
"Twentynine Palm" adını bir cilt markası çıkaracağını duyuran oyuncu, Vogue dergisine verdiği röportajda markasını “gelenek dışı yaratıcı bir oluşum” olarak tanımladı.
Gucci markasının yüzü olan ve sık sık İtalyan markanın tasarımlarıya boy gösteren Leto, ilk kez marka çıkarıyor.
Cilt bakımı koleksiyonunda cilt temizleyici, nemlendirici, serum, kil maskesi, el kremi, saç kremi ve şampuan gibi geniş bir ürün skalası bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde oyuncunun ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'in biyografisinde Lagerfeld'i canlandıracağı açıklanmıştı. Emma Ludbrook ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek olan oyuncu, daha önce lüks moda markası Gucci’yi konu alan Ridley Scott yönetmenliğindeki House of Gucci filminde rol almıştı.
Şimdilik geliştirme aşamasında olan filmin senaristi ve yönetmeni henüz belli değil. Şubat 2019'da 85 yaşında hayatını kaybeden Lagerfeld, en çok Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınıyor.
Woman’s Wear Daily’de yayınlanan bir röportaja göre, Leto’nun Lagerfeld ile ilk tanıştığında “Biliyor musun, seni bir gün bir filmde canlandırmam lazım” dediği biliniyor. Lagerfeld’in ise “Yalnızca sen canım, yalnızca sen ben oynayabilirsin” diyerek Leto’yu onayladığı belirtildi.