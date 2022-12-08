Julia Roberts'ın George Clooney fotoğraflı elbisesi

1960'lı yıllardaki ırk ayrımcılığına değinen yıldız, "O dönem, çocukları siyahi olduğu için onları kabul edecek bir okul bulmakta zorlanıyorlarmış" dedi. Oyuncu, ebeveynlerinin King'in çocuklarını okullarına kabul ettiğini ve böylece aileyle arkadaş olduklarını söyledi.

Ebeveynleri Walter and Betty Lou’nun hastane masraflarını ödemekte zorlandığını belirten yıldız, King ailesinin ödemelere yardım ettiğini söyledi.