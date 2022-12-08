Julia Roberts'ın George Clooney fotoğraflı elbisesi

Şu sıralar yakın arkadaşı George Clooney ile başrollerini paylaştıği Cennete Bilet filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Julia Roberts, kırmızı halı görünümüyle dikkat çekti.
Prestijli Kennedy Center Honors etkinliğine katılan Roberts, George Clooney’in yüzünün yer aldığı fotoğraflardan oluşan özel tasarlanmış bir elbise giyerek gündeme geldi.
Etkinlikte Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan yakın arkadaşına desteğini Moschino imzalı elbisesi ile gösteren 55 yaşındaki oyuncu, gecenin en dikkat çeken ismi oldu.
Törende Gladys Knight, Amy Grant, Tania León, Bono, The Edge, Adam Clayton ve Larry Mullen Jr. gibi isimler de ödüllendirildi.
İşte Roberts'ın dikkat çeken görünümü...
Öte yandan Julia Roberts, ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. ile arasındaki bağı paylaşmıştı.
Geçtiğimiz eylül ayında Gayle King'in programına konuk olan Roberts, King ailesiyle bağlantısından bahsetti. Oyuncu, ailesinin ABD'nin Atlanta şehrinde bir tiyatro okulunu yönetirken Martin Luther King Jr. ve eşiyle tanıştığını paylaştı.
1960'lı yıllardaki ırk ayrımcılığına değinen yıldız, "O dönem, çocukları siyahi olduğu için onları kabul edecek bir okul bulmakta zorlanıyorlarmış" dedi. Oyuncu, ebeveynlerinin King'in çocuklarını okullarına kabul ettiğini ve böylece aileyle arkadaş olduklarını söyledi.
Ebeveynleri Walter and Betty Lou’nun hastane masraflarını ödemekte zorlandığını belirten yıldız, King ailesinin ödemelere yardım ettiğini söyledi.