Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar

Gabrielle ‘Coco’ Chanel’in kadın stilinde yaptığı en büyük devrimlerden biri şüphesiz erkek kıyafetlerinin kadın dolabına girebileceğini göstermesiydi. Dönem kadınlarına dayatılan stil kodlarını bir bir yıkan tasarımcı, kadınların rahat ve özgür olabileceğini kanıtlamıştı.





Günümüzde kadınların giyebileceği kıyafetlerde artık hiçbir sınır yok. Pantolon, gömlek, yelek, bot, takım elbise, şapka veya kravat... Hepsini stilinize uyarlayarak giymeniz mümkün.