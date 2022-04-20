Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar

Haberler - ntv.com.tr | 20.04.2022 - 10:32 - Son Güncelleme : 20.04.2022 - 10:35
Cinsiyetsiz kıyafetler denilince aklınıza ne geliyor? Günümüz moda dünyası artık kıyafetlerin kimliği olmadığını, herkesin istediği kıyafeti giyebileceğini söylüyor. Kadınların erkeklerin stilinden ödünç aldığı kravatlar, cinsiyet kalıplarını yıkarak sezon trendleri arasında yükselişe geçiyor.
Gabrielle ‘Coco’ Chanel’in kadın stilinde yaptığı en büyük devrimlerden biri şüphesiz erkek kıyafetlerinin kadın dolabına girebileceğini göstermesiydi. Dönem kadınlarına dayatılan stil kodlarını bir bir yıkan tasarımcı, kadınların rahat ve özgür olabileceğini kanıtlamıştı.
Günümüzde kadınların giyebileceği kıyafetlerde artık hiçbir sınır yok. Pantolon, gömlek, yelek, bot, takım elbise, şapka veya kravat... Hepsini stilinize uyarlayarak giymeniz mümkün.
Erkeklerin dolabında görmeye alışık olduğumuz kravatlar ise bu sezonun en popüler aksesuarı. Takım bir elbise ile kombinleyebileceğiniz kravatınızı, broş detayıyla daha zarif hale getirebilirsiniz.
(Ralph Lauren)
Blake Lively, beyaz saten kravatını toz pembe bir takım elbise ile kombinliyor.
Kravatınızı daha feminen hale getirmek için çiçeklerden veya renkli desenlerden yardım alabilirsiniz.
(Louis Vuitton)
Black Pink grubundan Jisoo, Dior görünümüyle şık bir stil yakalıyor.
Zendaya, Vanity Fair partisinde tercih ettiği Valentino takım elbisesini kravat detayıyla daha maskülen hale getiriyor.
Natalia Verza, kravatı günlük stiline taşıyor.
Ralph Lauren imzalı bu görünüm, siyah-beyaz uyumuyla çabasız bir şıklığı işaret ediyor.