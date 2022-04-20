Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar

Haberler - ntv.com.tr | 20.04.2022 - 10:32 - Son Güncelleme : 20.04.2022 - 10:35

Erkeklerin gardırobundan kadınların stiline transfer olan kravatlar, maskülen bir tavrın habercisi oluyor. Kırmızı halıdan günlük giyime her yerde tercih edebileceğiniz kravatları stilinize dahil etmeye hazır olun!

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 1

Cinsiyetsiz kıyafetler denilince aklınıza ne geliyor? Günümüz moda dünyası artık kıyafetlerin kimliği olmadığını, herkesin istediği kıyafeti giyebileceğini söylüyor. Kadınların erkeklerin stilinden ödünç aldığı kravatlar, cinsiyet kalıplarını yıkarak sezon trendleri arasında yükselişe geçiyor.

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 2

Gabrielle ‘Coco’ Chanel’in kadın stilinde yaptığı en büyük devrimlerden biri şüphesiz erkek kıyafetlerinin kadın dolabına girebileceğini göstermesiydi. Dönem kadınlarına dayatılan stil kodlarını bir bir yıkan tasarımcı, kadınların rahat ve özgür olabileceğini kanıtlamıştı.

Günümüzde kadınların giyebileceği kıyafetlerde artık hiçbir sınır yok. Pantolon, gömlek, yelek, bot, takım elbise, şapka veya kravat... Hepsini stilinize uyarlayarak giymeniz mümkün.

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 3

Erkeklerin dolabında görmeye alışık olduğumuz kravatlar ise bu sezonun en popüler aksesuarı. Takım bir elbise ile kombinleyebileceğiniz kravatınızı, broş detayıyla daha zarif hale getirebilirsiniz. 

(Ralph Lauren)

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 4

Blake Lively, beyaz saten kravatını toz pembe bir takım elbise ile kombinliyor.

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 5

Kravatınızı daha feminen hale getirmek için çiçeklerden veya renkli desenlerden yardım alabilirsiniz.

 (Louis Vuitton)

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 6

Black Pink grubundan Jisoo, Dior görünümüyle şık bir stil yakalıyor.

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 7

Zendaya, Vanity Fair partisinde tercih ettiği Valentino takım elbisesini kravat detayıyla daha maskülen hale getiriyor.

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 8

Natalia Verza, kravatı günlük stiline taşıyor.

Kadınların maskülen tavrının sırrı: Kravatlar - 9

Ralph Lauren imzalı bu görünüm, siyah-beyaz uyumuyla çabasız bir şıklığı işaret ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER