Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin ortak problemleri arasında yer alıyor. Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genetik faktörler, yetersiz beslenme, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı saç dökülmesini tetikler. Saç dökülmesini durdurmak için öncelikle günlük alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlamalısınız. Doğal kürlerden de destek alarak saç köklerini beslemeli ve güçlendirmelisiniz. Saç köklerini besleyerek avuç avuç dökülmeyi durduran pek çok yöntem var.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 1

Her insan sağlıklı saçların hayâlini kurar. Ancak hayatınızın herhangi bir döneminde saç dökülmesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Zayıflayan saç kökleri zamanla güçsüzleşir. Böylelikle dökülmeler ortaya çıkar. Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

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Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 2

Genetik faktörler, mevsim geçişleri, yetersiz beslenme, stres gibi pek çok faktör saç dökülmesini tetikleri. Saçlarınızın dökülmesini önlemek ve dökülen saçlarınızı geri kazanmak istiyorsanız bunun için pek çok doğal yöntem var.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 3


Çok fazla paralar dökmeden ve profesyonel ürünlere para harcamadan doğal ürünlerle saç dökülmesini önleyebilirsiniz.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 4

Sebebi her ne olursa olsun saç dökülme problemi yaşıyorsanız doğal karışım kürlerinden destek almanız gerekir. İşte 3 malzemeli saç çıkartan doğal karışım kürü

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 5

Kimyasal ürünler kullanmanın yanı sıra doğal saç ürünlerine yönelmek, saçlarda oluşan problemlerin daha çabuk giderilmesine yardımcı olur. Saç köklerine masaj yaparak uygulamanız gereken doğal ürünler kan dolaşımını hızlandırarak süreci olumlu etkiler.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 6

Mevsim geçişleri, stres, yağ ve genetik bazı problemler saçlarınızın yapısında etkilidir. Artış gösteren saç dökülmeleri için ise bol vitaminli gıdalar tüketmek yapmanız gereken şeylerin başında geliyor.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 7

Saç bakımı denince akla gelen ilk uygulamalardan biri de saç maskeleri. Elbette ki evinizde doğal bir şekilde hazırladığınız saç maskeleri diğer ürünlere göre çok daha etkili bir sonuç verir.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 8

Düzenli olarak uygulanan maskeler dökülen saçların yerini hızla dolduracak sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlar. Saç bakımında en çok kullanılan ürünler ise Hint yağı, zeytinyağı, badem yağı, jojoba yağı gibi doğal yağlar.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 9

Saç sağlığı için önerilen birçok yağ mevcut. Ancak bu yağları veya karışımları yapmak için gerekli ölçüler, süreler de bulunuyor. İşte saçlarınıza iyi gelecek 3 malzemeden oluşan doğal maske tarifi.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 10

Malzemeler

2 yemek kaşığı Hint yağı
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı bal

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 11


Malzemelerin hepsini güzelce karıştırıp önce saç köklerine sürmeye başlayın. Kalan kısmı ise tüm saçınıza sürün. 2-4 saat beklettikten sonra şampuan ve nemlendiricinizi kullanarak durulayın.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 12

Saç tellerini güçlendirmede etkili olan bal, içerdiği protein miktarı sayesinde olumlu etkiler sağlar.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 13

Hint yağı ise saçtaki nemli bölgelerin yumuşamasına yardımcı olur. Özellikle kıvırcık veya kabarık saç tipleri için birebir etki sağlar.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 14

Yalnızca 3 malzemeden oluşan bu karışımı 2 ay boyunca düzenli olarak tekrarladığınızda etkilerini görebilirsiniz.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 15

Saç köklerini besleyen karışım sayesinde dökülme problemleri giderilir.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 16

Doğal yağlar kullanarak ve saç derisine masaj yaparak saç köklerinizi besleyebilirsiniz. Her gün en az 4 dakika boyunca masaj yapmak etkili olacaktır.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 17

Saçlar için etkili olan farklı yöntemlerden biri de soğan suyu. Saç dökülmelerine karşı önerilen soğan, eski mısır döneminden bu yana saçlar için kullanılan bir sebzedir.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 18

Faydalı bir bakım ürünü olan soğan suyu, beyazlayan saçları doğal rengine döndürebilir.

Besleyici özelliğiyle kökten uca verimli olan bu karışım, saç diplerindeki yara veya mikropların arınmasını sağlar.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 19

Soğan suyu, saç derisindeki gözenekleri açarak yeni saçların çıkmasına yardım eder. Saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız, farklı bir alternatif olarak soğan suyunu deneyebilirsiniz. Ayrıca saçlarda oluşan egzama ve kaşıntı da büyük ölçüde azalacaktır.


Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 20

Bunun için yapmanız gereken tek şey, 2 adet soğanı bir tencerede kaynatmak. Ardından ılıklaşan soğan suyunu saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Bone takıp 1 saat bekledikten sonra şampuan kullanarak durulayabilirsiniz.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 21

Soğanın içinde bulunan sülfür, saçlarda oluşan mantar, iltihap gibi sorunların da giderilmesini sağlar. Saça herhangi bir zararı olmayan soğanı dilediğiniz gibi kullanarak etkili faydalarından yararlanabilirsiniz.

YENİ SAÇ OLUŞUMUNU DESTEKLEYEN DOĞAL YAĞLAR

Hint yağı (Castor oil): Saç derisini besler, kan dolaşımını artırır ve saç foliküllerinin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 22

Jojoba yağı: Saç derisini nemlendirir ve saçların daha sağlıklı ve güçlü büyümesine katkıda bulunabilir.

Argan yağı: Saçların nemlenmesine ve güçlenmesine yardımcı olabilir, saç dökülmesini azaltabilir.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 23

Hindistancevizi yağı: Saçları besler, parlaklık kazandırır ve saç dökülmesini azaltabilir.

Biberiye yağı: Saç derisini canlandırır, kan dolaşımını artırır ve saç büyümesini teşvik edebilir.

Kafasına sürenin 1 gecede saçı 2 kat çoğalıyor! Evde hazırlanan masrafsız saç çoğaltıcı kür - 24

Lavanta yağı: Rahatlatıcı özellikleri ile saç derisini besler ve saç dökülmesini azaltabilir.

NOT: Bu yağlar genellikle saf halde veya başka bileşenlerle karıştırılarak kullanılır. Ancak, herkesin saç tipi farklı olduğundan ve reaksiyonları da değişebileceğinden, yeni bir yağı kullanmaya başlamadan önce bir uzmana veya dermatologa danışmak önemlidir. Ayrıca, saç dökülmesinin altında yatan sağlık sorunlarını dışlamak için profesyonel bir değerlendirme de gerekebilir.

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