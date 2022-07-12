Kafeinin cilt üzerindeki etkisi

NE KADAR KALICI SONUÇLAR ALABİLİRSİNİZ?

Kafeinin pek çok faydası olsa da ciltteki etkisinin kısa süreli olduğunu hatırlamakta fayda var. Kafein, kısa vadede cilt sorunlarını çözmez, kırışıklıklara veya gözaltı torbalarına kalıcı bir etkide bulunmaz. Kafeinden tam anlamıyla fayda sağlamak için kafein içeren ürünlerle birlikte başka ürünleri de cilt bakım rutininize dahil etmelisiniz.