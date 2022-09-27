Kahverengi gözler için makyaj önerileri

BUĞULU BAKIŞLAR

Buğulu göz makyajı belki de kahverengi gözlere yakışan en güzel makyajlardan. Bu görünümü elde etmek için bir farın farklı tonlarına sahip olmanız gerekiyor. Örneğin, açık kahverengi bir farı katlanma bölgesine uygulayın ardından bir ton koyusunu uç kısımlara doğru uygulayın. Daha koyu bir far tonunu ise göz kapağının dış uçlarına dağıtarak uygulayın. Bu uygulamada doğru fırçalara sahip olursanız, farlarınız daha homojen dağılacaktır.