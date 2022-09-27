Kahverengi gözler için makyaj önerileri

Kahverengi gözler, diğer göz renklerine göre çok daha geniş bir renk paletini makyajlarında kullanabilirler. Hatta bazı renkler, kahverengi gözlerin güzelliğinin ön plana çıkmasını sağlayabilir. Doğru renkleri ve ürünleri bir araya getirerek siz de etkileyici görünüme bir makyaj yapabilirsiniz.
Göz makyajınızda doğru renkleri bir araya getirerek gözlerinizi daha belirgin ve vurgulu hale getirebilirsiniz. Kahverengi gözlerin mutlaka sahip olması gereken far tonları arasında yeşil, kahverengi, kızıl, bakır, mor, siyah ve koyu mavi yer alıyor. Bu renkler göz renginizi daha da ortaya çıkaracaktır.
Gözlerinizi vurgulamak için ille de far kullanmak zorunda değilsiniz. Bol maskara ile en az dumanlı bir göz makyajı kadar dramatik bir etki yakalayabilirsiniz. Göz çevrenizi kapatıcı ile aydınlattıktan sonra kirpiklerinize 2-3 kat maskara uygulayın. Dilersiniz takma kirpik takabilir ya da son dönemin popüler uygulamalarından ipek kirpik veya kirpik lifting'e göz atabilirsiniz.
Gözleriniz renkli olmayabilir ama göz makyajınız adeta bir gökkuşağına dönüşebilir. Kahverengi gözler, inanılanın aksine, renkli farlarla çok iyi uyum sağlar. Doğal tonlara alışkın olanların konfor alanından çıkarak farların renkli dünyasına adım atmasını öneriyoruz.
Buğulu göz makyajı belki de kahverengi gözlere yakışan en güzel makyajlardan. Bu görünümü elde etmek için bir farın farklı tonlarına sahip olmanız gerekiyor. Örneğin, açık kahverengi bir farı katlanma bölgesine uygulayın ardından bir ton koyusunu uç kısımlara doğru uygulayın. Daha koyu bir far tonunu ise göz kapağının dış uçlarına dağıtarak uygulayın. Bu uygulamada doğru fırçalara sahip olursanız, farlarınız daha homojen dağılacaktır.
Kahverengi gözlerin en büyük avantajlarından biri de ruj rengi seçimi konusunda çok daha fazla seçenekleri olması. Göz makyajınızı geri planda tutarak dudaklarınıza dilediğiniz ruju sürebilirsiniz. Bu görünüme ulaşmak için ise gözlerinizde kahve tonlarını kullanın veya ince bir eyeliner ile göz makyajınızı minimumda tutun.
Kahverengi gözlere elbette koyu bir göz makyajı çok yakışacaktır. Koyu renkler, göz renginizle bütünleşerek gözlerin, makyajınızın başrolü olmasını sağlayacaktır. Bunun için sahip olmanız gereken ürünler ise koyu renk farlar, göz pınarları için açık renk simli bir far, eyeliner, göz içine sürmek için kullanacağınız su geçirmez bir göz kalemi ve elbette kıvrık kirpikler için maskara.