Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi

Kahve, evde yüz tüylerinden kurtulmak için doğal ve uygun maliyetli bir çözüm sunar. Kahve telvesi, nohut unu, zerdeçal ve süt kullanılarak yapılan basit bir maske, kıl köklerini zayıflatır ve cildi aydınlatır. Düzenli kullanım, kılların yeniden çıkmasını azaltabilir ve cilt rengini iyileştirebilir, salon tedavilerine ağrısız bir alternatif sunar.

Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi - 1

Hepimiz kafein ihtiyacımızı severiz, ancak kahvenin yüz kıllarından kurtulmaya da yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Evet, sabah içtiğiniz kahvenin birden fazla süper gücü vardır. Antioksidanlar ve hafif eksfoliye edici özelliklerle dolu olan kahve, özellikle istenmeyen şeftali tüyleriyle mücadele söz konusu olduğunda, bu maske son derece kurtarıcı bir hale geliyor.

Bu nedenle, evde anında yüz kıllarından kurtulmanın doğal ve ağrısız bir yolunu arıyorsanız, salon randevusu almak yerine mutfak rafınızı karıştırmak isteyebilirsiniz. İşte yüz kıllarını gidermek için kahve kullanımı hakkında bilmeniz gereken her şey, adım adım talimatlar, faydalar, önlemler ve bunu cilt bakım ritüelinizin bir parçası haline getirme yolları.

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Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi - 2

YÜZ TÜYLERİ İÇİN NEDEN KAHVE?

Nasıl yapılacağına geçmeden önce, kahvenin bir kıl giderme maddesi olarak arkasındaki bilimi anlayalım.

Peeling: Kahve telvesi doğal bir peelingdir. Cilde masaj yapıldığında, ölü deri hücrelerini ve ince tüyleri yüzeyden temizlemeye yardımcı olur.

Saç zayıflaması: Kahve peelinglerinin zamanla tekrar tekrar uygulanması, kıl köklerini zayıflatabilir ve bu da kıl büyümesinin azalmasına neden olabilir.

Parlatıcı Etki: Kahve ayrıca kan dolaşımını uyaran kafein ve antioksidanlar içerir ve cildinizin taze ve genç görünmesini sağlar.

Doğal ve Güvenli: Kimyasal yüklü kıl giderme kremlerinin aksine, kahve cilde naziktir ve bu da onu yüz gibi hassas bölgeler için mükemmel hale getirir.


Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi - 3

KAHVEYLE YÜZ TÜYLERİNDEN KURTARMA

Malzemeler:

1 yemek kaşığı ince çekilmiş kahve

1 yemek kaşığı nohut unu (besan) veya pirinç unu

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

1-2 yemek kaşığı çiğ süt veya yoğurt (kıvam için)

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı, nemlendirmek için)

Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi - 4

Adım adım kılavu

  • Macunu yapın
  • Bir kasede kahve tozunu, nohut ununu ve zerdeçalı karıştırın. Pürüzsüz, kalın bir macun oluşturmak için yeterli miktarda çiğ süt veya yoğurt ekleyin. Karışım yüz kıllarına yapışacak kadar yapışkan olmalı ancak çok akışkan olmamalıdır. Kuru cildiniz varsa bal ekleyin.
  • Maskeyi uygulayın
  • Temiz parmaklar veya bir fırça kullanarak macunu yüz kıllarının olduğu bölgelere eşit şekilde uygulayın - genellikle üst dudak, çene, yanaklar ve alın. Kaşlardan ve göz çevresinden kaçının.
    Kurumasını bekleyin
  • Maskenin 15-20 dakika kurumasını bekleyin. Bu, malzemelerin hafifçe sertleşmesi ve saçlara yapışması için önemlidir.
  • Dairesel hareketlerle ovalayın
    Yarı kuruduğunda, maskeyi parmaklarınızı kullanarak dairesel, yukarı doğru hareketlerle ovalamaya başlayın. Kahvenin granülleri eksfoliye etmeye yardımcı olurken, macun tüyleri kökten çeker.
  • Durulayın
  • Birkaç dakika ovaladıktan sonra yüzünüzü ılık suyla durulayın. Yumuşak bir havluyla kurulayın ve nazik bir nemlendirici veya aloe vera jeli uygulayın.


Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi - 5

NE SIKLIKLA KULLANMALISINIZ?

Anında sonuçlar için maskeyi haftada bir kullanın. Zamanla, tekrarlanan uygulama saç köklerini zayıflatabilir ve doğal olarak yeniden uzamayı azaltabilir. Bazı kadınlar 3 ila 4 kullanımdan sonra saç yoğunluğunda gözle görülür bir fark olduğunu bildiriyor.


Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi - 6

FAYDALARI NELER?

Ağda ağrısına veya tıraş kesiklerine elveda deyin.

Kuaföre gitmeye gerek yok, pahalı ekipmana gerek yok.

Kahve ve zerdeçal, size parlak bir cilt kazandırmak için birlikte çalışır.

Sürekli kullanımla, maske akne izlerini ve bronzlaşmayı da azaltmaya yardımcı olabilir. Saçların yeniden uzamasını yavaşlatır: Nazik aşındırıcı yapısı zamanla folikülün zayıflamasına yardımcı olur.


Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi - 7

KİMLER BUNDAN KAÇINMALI?

Bu maske genellikle güvenli olsa da, bir yama testi şiddetle tavsiye edilir.

Aşağıdaki durumlarda bu çareyi kullanmaktan kaçının:

Aktif akne veya açık yaralarınız varsa.

Çok hassas bir cildiniz veya rozaseanız varsa.
İçeriklerden herhangi birine, özellikle zerdeçal veya süt ürünlerine alerjiniz varsa.

Kahve gibi doğal çareler size anında salon seviyesinde sonuçlar vermeyebilir, ancak özellikle randevular arasında yüz kıllarınızı doğal olarak korumak için harika bir alternatiftir. 

Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi - 8

Bu maskede kahve peelingini ekstra özel kılan şey, cildinizi sert kimyasallar veya aletler olmadan parlak, yumuşak ve tüysüz bırakmasıdır.

Bu yüzden, bir dahaki sefere espressonuzu yudumlarken, aynı sihirli fasulyenin nasıl gizli cilt bakım silahınız olabileceğini düşünün. Sadece birkaç temel mutfak malzemesi ve biraz sabırla, yüz kıllarınıza tek seferde bir peeling ile veda edebilirsiniz.

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