Kahveyle yüz tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Çok az kişinin bildiği güzellik hilesi

YÜZ TÜYLERİ İÇİN NEDEN KAHVE?

Nasıl yapılacağına geçmeden önce, kahvenin bir kıl giderme maddesi olarak arkasındaki bilimi anlayalım.



Peeling: Kahve telvesi doğal bir peelingdir. Cilde masaj yapıldığında, ölü deri hücrelerini ve ince tüyleri yüzeyden temizlemeye yardımcı olur.



Saç zayıflaması: Kahve peelinglerinin zamanla tekrar tekrar uygulanması, kıl köklerini zayıflatabilir ve bu da kıl büyümesinin azalmasına neden olabilir.



Parlatıcı Etki: Kahve ayrıca kan dolaşımını uyaran kafein ve antioksidanlar içerir ve cildinizin taze ve genç görünmesini sağlar.



Doğal ve Güvenli: Kimyasal yüklü kıl giderme kremlerinin aksine, kahve cilde naziktir ve bu da onu yüz gibi hassas bölgeler için mükemmel hale getirir.





