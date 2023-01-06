Kaia Gerber moda devi için kamera karşısında

90’lı yıllarından en iyi top modellerinden biri olan Cindy Crawford’ın kızı ABD’li model Kaia Gerber, lüks moda markası Alaia için poz verdi.
Fotoğrafçı Tyrone Lebon'a poz veren 21 yaşındaki model, markanın İlkbahar-Yaz kampanyasında yer aldı.
Model, çekimlerde giydiği elbiseyi geçtiğimiz ekim ayında bu yıl ikincisi düzenlenen Annual Academy Museum of Motion Pictures Gala'da giymişti.
Transparan üst ile uzun drapeli bir etek giyen Gerber, Los Angeles'ta gerçekleşen çekimlerde fit görünümüyle dikkat çekti.