Kaia Gerber moda devinin başrolünde

90’lı yılların en iyi top modellerinden biri olan Cindy Crawford’ın kızı ABD’li model Kaia Gerber, ünlü moda markası için poz verdi.

Kaia Gerber moda devinin başrolünde - 1

Genç yaşta podyumların en çok aranan isimlerinden biri haline gelen ABD’li model Kaia Gerber, lüks moda markası Alaia için poz verdi.

Kaia Gerber moda devinin başrolünde - 2

Fotoğrafçı Tyrone Lebon'a poz veren 21 yaşındaki model, markanın İlkbahar-Yaz kampanyasında yer aldı.

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Los Angeles'ta gerçekleşen çekimlerde fit görünümüyle dikkat çeken modelin kampanyadan yeni görselleri yayınlandı.

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Model, çekimlerde giydiği elbiseyi geçtiğimiz ekim ayında bu yıl ikincisi düzenlenen Annual Academy Museum of Motion Pictures Gala'da giymişti.

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Markanın yeni sezon koleksiyonunda vücudu saran tasarımlar dikkat çekti.

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Özel etkinlikler ve şık davetler için tasarımlar sunan marka, cut-out detaylarının öne çıktığı elbiseleri koleksiyonuna dahil etti.

İşte Alaia 2023 İlkbahar- Yaz kampanyasından görüntüler...

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Kaia Gerber moda devinin başrolünde - 8
Kaia Gerber moda devinin başrolünde - 9
Kaia Gerber moda devinin başrolünde - 10

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