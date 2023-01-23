Kaş alma tüyoları

3-Aceleci davranmayın

Kaş alırken, iple alma, ağda ile alma ya da cımbızla alma gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken detay aceleci davranmamanız ve kaşlarınıza hassasiyetle yaklaşmanız olacaktır.

Kaş ortası alma işleminde daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz ancak kaşlarınıza şekil vereceğiniz alanlara yaklaştığınızda dikkatinizi toparlamalı, gerekli durumlarda diğer elinizle birlikte kaşınızı tutmalı, kaldırmalı ya da germelisiniz.