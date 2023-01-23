Kaş alma tüyoları

Kaş alma işleminde pürüzsüzlüğü sağlamak için yüzünüzü ılık su ile yıkadıktan sonra nemlendirici kullanmalı ve kaş bölgenizi tamamen makyajdan arındırdıktan sonra işleme başlamalısınız.
Ilık su kullanmak, gözeneklerinizin genişlemesini sağlayacağı için alma işleminizi kolaylaştıracak.
Kaşlarınızı kaş kalemi yardımıyla tarayıp, her bir tüyün doğru yönde olduğuna emin olun. Eğer daha gür görünen kaşlar tercih ediyorsanız tarama işlemini yukarı doğru da yapabilirsiniz. Kısaltma işlemini hangi kaş kalınlığını istiyorsanız o oranda yapabilirsiniz.
Kaş alırken, iple alma, ağda ile alma ya da cımbızla alma gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken detay aceleci davranmamanız ve kaşlarınıza hassasiyetle yaklaşmanız olacaktır.
Kaş ortası alma işleminde daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz ancak kaşlarınıza şekil vereceğiniz alanlara yaklaştığınızda dikkatinizi toparlamalı, gerekli durumlarda diğer elinizle birlikte kaşınızı tutmalı, kaldırmalı ya da germelisiniz.
Kaşlarınızın kuyruklarına doğru vermek istediğiniz şekle bağlı olarak detaylı bir şekilde alma işlemini gerçekleştirin. Kaş alırken mükemmel şekli korumak istiyorsanız fakat bu konuda henüz eliniz çok da yatkın değilse yapmak istediğiniz kaş şeklini kalemle çizebilirsiniz.
Hangi tekniği kullanırsanız kullanın işlem sonunda kaşlarınızı bir kez daha tarayın böylece görmediğiniz, aradan kaçan tüyler için son dokunuşları yapabilirsiniz. Bu aşamada dikkatli olmanız gereken en temel şey yüzünüzün hassas olduğunu unutmamak olacaktır.
İstediğini şekli verdiğiniz kaşlarınızı küçük bir parça pamuk ile kaşlarınızı silin ve ardından son kez aynaya bakın. Gözden kaçan herhangi bir tüy olmadığından emin olun.
Ardından kaş çevrenizi nemlendirin. Nemlendirme işlemindeki temel amaç, kaş çevresindeki kızarıklık ve hassasiyeti gidermek olacaktır.