Kate Moss ve oyuncu Lily James güzellik markasının yüzü oldu

Tüm zamanların en iyi modelleri arasında gösterilen Kate Moss, İngiliz güzellik markası Charlotte Tilbury’nin marka elçisi oldu.
Markanın kurucusu Charlotte Tilbury ile 1998 yılında tanıştığını ve o zamandan beri sık sık beraber çalıştığını belirten İngiliz model, Studio54 temalı tatil koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
Sindirella, Tam Gaz ve En Karanlık Saat gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Lily James, Moss ile aynı kampanya çekiminde yer aldı.
İngiliz model Jourdan Dunn, kampanyada Moss’a eşlik etti.