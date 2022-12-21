Kate Moss yeni imajıyla poz verdi

Top model denilince akla gelen ilk isimlerden olan Kate Moss, Amerika merkezli lüks moda markası Marc Jacobs için kamera karşısına geçti.
Sektöre adım attığı ilk günden beri sarı saçlarıyla akıllara kazınan model, pembe saçlarını görücüye çıkardı.
Marka ile uzun yıllardır çalışan ve tasarımcı ile yakın arkadaş olan Moss, Resort koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
Harley Weir’e poz veren ünlü model, şu sıralar oldukça popüler olan platform topuklarla boy gösterdi.
Ünlü model son olara, Lily James ve Jourdan Dunn, Charlotte Tilbury'nin yılbaşı koleksiyonu için birlikte kamera karşısına geçmişti.