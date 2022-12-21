Kate Moss yeni imajıyla poz verdi

Tüm zamanların en iyi modelleri arasında gösterilen İngiliz model Kate Moss, Amerikan moda markası için sarı saçlarından vazgeçti.

Kate Moss yeni imajıyla poz verdi - 1

Top model denilince akla gelen ilk isimlerden olan Kate Moss, Amerika merkezli lüks moda markası Marc Jacobs için kamera karşısına geçti.

Kate Moss yeni imajıyla poz verdi - 2

Sektöre adım attığı ilk günden beri sarı saçlarıyla akıllara kazınan model, pembe saçlarını görücüye çıkardı.

Kate Moss yeni imajıyla poz verdi - 3

Marka ile uzun yıllardır çalışan ve tasarımcı ile yakın arkadaş olan Moss, Resort koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Kate Moss yeni imajıyla poz verdi - 4

Harley Weir’e poz veren ünlü model, şu sıralar oldukça popüler olan platform topuklarla boy gösterdi.

Kate Moss yeni imajıyla poz verdi - 5

Ünlü model son olara, Lily James ve Jourdan Dunn, Charlotte Tilbury'nin yılbaşı koleksiyonu için birlikte kamera karşısına geçmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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