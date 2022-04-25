Keira Knightley'den kızlarına güzellik tüyoları

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 16:03 - Son Güncelleme : 25.04.2022 - 16:19

İki kız çocuk saibi olan İngiliz oyuncu Keira Knightley, güzellik sırlarını paylaştı. Kızlarının büyüyünce sosyal medya kullanabileceklerini belirten yıldız, kendisinin o dünyaya ait olmadığını açıkladı.

Keira Knightley'den kızlarına güzellik tüyoları - 1

Aşk ve Gurur, Kefaret ve Karayip Korsanları gibi yapımlarla bilinen ünlü İngiliz oyuncu Keira Knightley, kızlarına verdiği güzellik sırlarını açıkladı.

Keira Knightley'den kızlarına güzellik tüyoları - 2

Eşi James Righton ile birlikteliğin Edie (6) ve Delilah (2) adlarında iki kız çocuğu sahibi olan oyuncu, uzun zamandır sektörde olduğu için güzellik ve moda hakkında çok fazla şey öğrendiğini belirtti.

Keira Knightley'den kızlarına güzellik tüyoları - 3

"AZ AMA ÖZ"

37 yaşındaki oyuncu, kızlarına bir güzellik tavsiyesi verecek olsa ‘az ama öz’ bir yaklaşımın her zaman işe yaracağına inandığını söyledi.

Keira Knightley'den kızlarına güzellik tüyoları - 4

"DİLEDİKLERİNİ YAPSINLAR"

Knightley, “Umarım genç kız olduklarında çok fazla makyaj yaptıklarında veya yüzlerini punkçılar gibi boyadıklarında beni pek dinlemezler çünkü genç olmanın özü bu” diyerek kızlarının dilediği gibi makyaj yapmalarına müsaade edeceğini söyledi.

Keira Knightley'den kızlarına güzellik tüyoları - 5

"SOSYAL MEDYA BİR SOLUCAN DELİĞİ"

Sosyal medyada hesabı olmadığını ve bu konuda çok aktif olmadığını belirten oyuncu, “Açıkçası, sosyal medya içine girmemem gereken bir çeşit solucan deliği” ifadelerini kullandı.

Keira Knightley'den kızlarına güzellik tüyoları - 6

NEDEN SOSYAL MEDYADA DEĞİL?

Kızlarının bir gün sosyal medyada aktif olabilecekleri ihtimalini göz önünde bulunduran oyuncu, “Eğer sosyal medya kullanıyor olsaydım hayatımı olduğundan daha mükemmel göstermeye çalışırdım” diyerek kendini hesap açmaktan alıkoydunu belirtti.

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