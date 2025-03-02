Kel bölgelerde saç çıkarıyor: Evde hazırlayıp, 15 dakika bekletin

SOĞAN SUYU NASIL UYGULANIR?

Suyunu saç derinize uygulamadan önce saçınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun. Soğan suyuna alerjiniz olmadığından emin olmak için önce bir yama testi yapabilirsiniz. Herhangi bir tahriş veya kızarıklık yaşarsanız suyu biraz suyla seyreltin.

Bir pamuk topu veya parmak uçlarınızı kullanarak soğan suyunu doğrudan kel bölgelere veya saç derinizdeki incelmiş bölgelere uygulayın. Kan dolaşımını uyarmak ve suyun saç köklerine daha derin nüfuz etmesine yardımcı olmak için suyu dairesel hareketlerle cildinize nazikçe masaj yapın.

15-30 dakika bekletin

Soğan suyunu en az 15 dakika, ancak 30 dakikadan fazla olmamak üzere saç derinizde bekletin. Bu, çok fazla tahrişe neden olmadan sihrini göstermesi için zaman verecektir. Hassas bir cildiniz varsa, daha kısa bir süreyle başlayın ve saç deriniz alıştıkça süreyi kademeli olarak artırın.

İyice durulayın

Ayrılan sürenin sonunda, soğan suyunu çıkarmak için saç derinizi hafif bir şampuanla iyice yıkayın. Durulama için ılık su kullanabilirsiniz ve kalıcı kokuyu önlemek için tüm suyu çıkardığınızdan emin olmak önemlidir.



En iyi sonuçlar için bu işlemi haftada iki ila üç kez tekrarlayın. Saç yeniden uzaması için soğan suyu kullanırken tutarlılık önemlidir. Bazı kişiler birkaç hafta içinde sonuçları görmeye başlayabilirken, saç uzaması kademeli bir süreç olduğundan gözle görülür değişiklikleri fark etmek 4-6 hafta sürebilir.





