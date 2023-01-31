Kendall Jenner bu sezon markaların aranan yüzü oldu

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, ABD merkezli Proenza Schouler markası için kamera karşısına geçti.
Markanın 2023 İlkbahar-Kış kampanyasında yer alan Jenner, doğal görünümüyle sezonun güzellik trendlerine de göz kırptı.
Davit Giorgadze'nin çektiği karelerde, minimal olarak dizayn edilen arka plan, kıyafetlerin canlı renkleriyle zıtlık yarattı.
Bu sezon püsküller, tığ işlemeler, dinamik renkler ve zincir aksesuarlar revaçta görünüyor.
Kampanyada markanın ünlü 'Bar' çantasını de sergileyen Jenner, daha önce Proenza Schouler'ın defilesinde yürümüştü.
Model bu sezon Miu Miu ve Jimmy Choo markalarının da kampanyalarında yer aldı.