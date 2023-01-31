Kendall Jenner bu sezon markaların aranan yüzü oldu

Bu sezon birçok markanın kampanyasında başrolde yer alan ABD’li ünlü model Kendall Jenner, gösterişli bir çekimle daha gündeme geldi.

Kendall Jenner bu sezon markaların aranan yüzü oldu - 1

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, ABD merkezli Proenza Schouler markası için kamera karşısına geçti.

Kendall Jenner bu sezon markaların aranan yüzü oldu - 2

Markanın 2023 İlkbahar-Kış kampanyasında yer alan Jenner, doğal görünümüyle sezonun güzellik trendlerine de göz kırptı.

Kendall Jenner bu sezon markaların aranan yüzü oldu - 3

Davit Giorgadze'nin çektiği karelerde, minimal olarak dizayn edilen arka plan, kıyafetlerin canlı renkleriyle zıtlık yarattı.

Kendall Jenner bu sezon markaların aranan yüzü oldu - 4

Bu sezon püsküller, tığ işlemeler, dinamik renkler ve zincir aksesuarlar revaçta görünüyor.

Kendall Jenner bu sezon markaların aranan yüzü oldu - 5

Kampanyada markanın ünlü 'Bar' çantasını de sergileyen Jenner, daha önce Proenza Schouler'ın defilesinde yürümüştü.

Kendall Jenner bu sezon markaların aranan yüzü oldu - 6

Model bu sezon Miu Miu ve Jimmy Choo markalarının da kampanyalarında yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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