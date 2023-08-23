Kendall Jenner Fransa'da unutulmaz bir çekime imza attı

Günümüzün en popüler modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, Londra merkezli lüks moda markası için Güney Fransa'da atlarla unutulmaz bir çekimde yer aldı.

Kendall Jenner Fransa'da unutulmaz bir çekime imza attı - 1

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve moda haftalarının vazgeçilmez isimleri arasına giren Kendall Jenner, lüks markaların gözde isimlerinden.

Londra merkezli Stella McCartney markası, Sonbahar-Kış sezonunun kampanyası için seçimini Jenner'dan yana yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Kendall Jenner Fransa'da unutulmaz bir çekime imza attı - 2

Fransa'nın güneyindeki Camargue'da atlarla gerçekleştirilen çekimde Jenner birbirinden dikkat çekici pozlar verdi.

Kendall Jenner Fransa'da unutulmaz bir çekime imza attı - 3

Sosyal medya hesabında sık sık atlarıyla paylaşım yapan ve at sevgisinden sık sık bahseden Jenner, ünlü fotoğrafçı Harley Weir ile çalıştı.

Markanın kurucusu Stella McCartney, çocukluğundan beri atlarla ilgilenen Jenner'ın bu kampanya için mükemmel isim olduğunu söyledi.

Kendall Jenner Fransa'da unutulmaz bir çekime imza attı - 4

“Horse Power” adını taşıyan koleksiyonda insanlar ve atlar arasında ilişkiye gönderme yapılıyor.

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