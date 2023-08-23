Kendall Jenner Fransa'da unutulmaz bir çekime imza attı
Günümüzün en popüler modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, Londra merkezli lüks moda markası için Güney Fransa'da atlarla unutulmaz bir çekimde yer aldı.
Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve moda haftalarının vazgeçilmez isimleri arasına giren Kendall Jenner, lüks markaların gözde isimlerinden.
Londra merkezli Stella McCartney markası, Sonbahar-Kış sezonunun kampanyası için seçimini Jenner'dan yana yaptı.