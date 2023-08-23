Kendall Jenner Fransa'da unutulmaz bir çekime imza attı

Sosyal medya hesabında sık sık atlarıyla paylaşım yapan ve at sevgisinden sık sık bahseden Jenner, ünlü fotoğrafçı Harley Weir ile çalıştı.

Markanın kurucusu Stella McCartney, çocukluğundan beri atlarla ilgilenen Jenner'ın bu kampanya için mükemmel isim olduğunu söyledi.