Kendall Jenner İtalyan moda markasının yüzü oldu

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, Miu Miu markasının yüzü oldu.
Ünlü model, markanın 2023 İlkbahar/Yaz kampanyasında yer aldı.
27 yaşındaki model, Zoe Ghertner'ın çektiği karelerde markayla özdeşleşen mini etek, şerit büstiyer ve cepli etek tasarımlarını giydi.
İtalyan lüks moda markası için poz veren Jenner'a Ever Anderson, Achol Ayor, Emma Corrin, Esther McGregor, Quintessa Swindell, Karolin Wolter ve Lim Yoona gibi isimler de eşlik etti.
Miu Miu'nun ikonik tasarımlarıyla poz veren modelin duru saç ve makyajı dikkat çekti.
İşte Kendall Jenner'in Miu Miu kampanyasından görüntüler...