Kendall Jenner'dan 2023 sezonu bikini trendleri

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, 2023 yazının bikini trendlerini yeni bir çekimle tanıttı.

Kendall Jenner'dan 2023 sezonu bikini trendleri - 1

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve moda haftalarının vazgeçilmez isimleri arasına giren Kendall Jenner, yeni sezon bikini modellerini tanıttı.

N-LIFE HABERLERİ

Kendall Jenner'dan 2023 sezonu bikini trendleri - 2

2023 yaz sezonu kampanyasında yer alan Jenner, ne tür modellerin bu sezon revaçta olacağını sergiledi.

Kendall Jenner'dan 2023 sezonu bikini trendleri - 3

Yulia Gorbachenko tarafından çekilen kampanyada üçgen model bikiniler öne çıktı.

Kendall Jenner'dan 2023 sezonu bikini trendleri - 4

The Attico ve Jean Paul Gaultier gibi markaların nostaljik modellerini de sergileyen Jenner, çekimdeki doğal makyajıyla dikkat çekti.

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