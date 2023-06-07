Kendall Jenner'dan 2023 sezonu bikini trendleri

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve moda haftalarının vazgeçilmez isimleri arasına giren Kendall Jenner, yeni sezon bikini modellerini tanıttı.
2023 yaz sezonu kampanyasında yer alan Jenner, ne tür modellerin bu sezon revaçta olacağını sergiledi.
Yulia Gorbachenko tarafından çekilen kampanyada üçgen model bikiniler öne çıktı.
The Attico ve Jean Paul Gaultier gibi markaların nostaljik modellerini de sergileyen Jenner, çekimdeki doğal makyajıyla dikkat çekti.