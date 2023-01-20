Kendall Jenner'dan şehir hayatını yansıtan ayakkabı kampanyası

ABD’li ünlü model Kendall Jenner, lüks ayakkabı markası Jimmy Choo'nun yeni sezon kampanyasında yer aldı.
Jenner ve Kardashian ailelerinin gösterişli hayatını konu alan The Kardashians adlı realite şovda yer alan model, markanın 2023 İlkbahar koleksiyonunun tanıtımı için birbirinden farklı ayakkabı modelleriyle poz verdi.
New York gökdelenlerinin arka planı süslediği kareler, ünlü fotoğrafçı Carlijn Jacobs tarafından çekildi.
27 yaşındaki model, şehir hayatının yanı sıra gösterişli davetlerde de tercih edilebilecek modellerle poz verdi.
İşte Kendall Jenner'ın Jimmy Choo çekiminden kareler...