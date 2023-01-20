Kendall Jenner'dan şehir hayatını yansıtan ayakkabı kampanyası

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, lüks bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçti.

Kendall Jenner'dan şehir hayatını yansıtan ayakkabı kampanyası - 1

ABD’li ünlü model Kendall Jenner, lüks ayakkabı markası Jimmy Choo'nun yeni sezon kampanyasında yer aldı.

Kendall Jenner'dan şehir hayatını yansıtan ayakkabı kampanyası - 2

Jenner ve Kardashian ailelerinin gösterişli hayatını konu alan The Kardashians adlı realite şovda yer alan model, markanın 2023 İlkbahar koleksiyonunun tanıtımı için birbirinden farklı ayakkabı modelleriyle poz verdi.

Kendall Jenner'dan şehir hayatını yansıtan ayakkabı kampanyası - 3

New York gökdelenlerinin arka planı süslediği kareler, ünlü fotoğrafçı Carlijn Jacobs tarafından çekildi.

Kendall Jenner'dan şehir hayatını yansıtan ayakkabı kampanyası - 4

27 yaşındaki model, şehir hayatının yanı sıra gösterişli davetlerde de tercih edilebilecek modellerle poz verdi.

İşte Kendall Jenner'ın Jimmy Choo çekiminden kareler...

Kendall Jenner'dan şehir hayatını yansıtan ayakkabı kampanyası - 5
Kendall Jenner'dan şehir hayatını yansıtan ayakkabı kampanyası - 6

N-LIFE HABERLERİ

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