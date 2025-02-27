Kepek oluşumunun 7 nedeni ve kepeği önleyen doğal yöntemler: 20 dakika bekletmek yetiyor
Kepek en sık görülen saç derisi problemleri arasında yer alıyor. Kepek çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Saç derinizde kepek özellikle koyu renkli giysiler giydiğinizde özgüvensiz hissetmenize neden olur. Peki, kepek neden olur ve nasıl tedavi edilir? İşte kepeği önleyen doğal yöntemler
Kuru saç derisi
Kışın, birçok kişi soğuk hava ve nem eksikliği nedeniyle kuru saç derisi yaşar. Saç deriniz kuruduğunda, kepek olarak görünen pullar dökmeye başlar.
Yağlı saç derisi ve mantar büyümesi
Şaşırtıcı geliyor, ancak aşırı yağlı bir saç derisi de kepeğe neden olabilir! Aşırı yağ, saç derisini tahriş eden ve pulluluğa neden olan maya benzeri bir mantar olan Malassezia için üreme alanı yaratır.
Yanlış saç ürünleri kullanımı
Sert kimyasallar içeren şampuanlar, saç spreylerinin veya şekillendirici ürünlerin aşırı kullanımı saç derisini tahriş edebilir ve kepeğe yol açabilir.
Kötü hijyen
Saçınızı düzenli olarak yıkamamak yağ ve kir birikmesine neden olarak saç derisi sorunlarına yol açabilir. Ancak aşırı yıkama doğal yağları yok ederek kuru bir saç derisine yol açabilir. Dengeli bir yaklaşım önemlidir.