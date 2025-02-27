Kepek oluşumunun 7 nedeni ve kepeği önleyen doğal yöntemler: 20 dakika bekletmek yetiyor

Kuru saç derisi



Kışın, birçok kişi soğuk hava ve nem eksikliği nedeniyle kuru saç derisi yaşar. Saç deriniz kuruduğunda, kepek olarak görünen pullar dökmeye başlar.



Yağlı saç derisi ve mantar büyümesi



Şaşırtıcı geliyor, ancak aşırı yağlı bir saç derisi de kepeğe neden olabilir! Aşırı yağ, saç derisini tahriş eden ve pulluluğa neden olan maya benzeri bir mantar olan Malassezia için üreme alanı yaratır.



Yanlış saç ürünleri kullanımı



Sert kimyasallar içeren şampuanlar, saç spreylerinin veya şekillendirici ürünlerin aşırı kullanımı saç derisini tahriş edebilir ve kepeğe yol açabilir.



Kötü hijyen



Saçınızı düzenli olarak yıkamamak yağ ve kir birikmesine neden olarak saç derisi sorunlarına yol açabilir. Ancak aşırı yıkama doğal yağları yok ederek kuru bir saç derisine yol açabilir. Dengeli bir yaklaşım önemlidir.



