Kim Kardashian ayakkabı markasının yüzü oldu

Keeping Up With The Kardashians adlı realite şov ile tanınan Kim Kardashian marka yüzü oldu.
Lüks ayakkabı markası Stuart Weitzman’ın marka elçisi olan Kardashian, tamamı siyah-beyaz olarak yayınlanan kampanyada yer aldı.
Kız kardeşi Kendall Jenner ve tenis oyuncusu Serena Williams gibi marka elçilerinin arasına katılan yıldız, ‘Stand Strong’ adlı 2022 Sonbahar kampanyası için poz verdi.
Efsane fotoğrafçı Mario Sorrenti için kamera karşısına geçen yıldız, markanın ikonik ve zamansız tasarımları için heyecanlı olduğunu belirtti.