Kim Kardashian, Cara Delevingne ve Jodie Turner-Smith moda için bağış gecesinde

Moda, tasarım ve sanatın günümüz dünyasında oynadığı ilham verici ve dönüştürücü rolün kutlanması amacıyla her yıl düzenlenen Parsons Benefit etkinliği, bu yıl da New York'ta yapıldı.
Etkinliğe Kim Kardashian, Cara Delevingne, Anna Wintour, Jodie Turner-Smith gibi yıldız isimler katıldı.
Gecede, 2011'den beri Balmain'in yaratıcı yönetmenliğini üstlenen tasarımcı Olivier Rousteing ödül kazandı.
42 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve girişimci Kim Kardashian, Balmain imzalı mavi elbisesiyle damga vurduğu etkinlikte Rousteing'in başarısını kutladı.
Kardashian, yakın ilişkisi olan Olivier Rousteing'in imza attığı bir başka Balmain elbiseyle en son Met Gala'da boy göstermişti.
Parsons Benefit'in ödüle layık gördüğü diğer isimler Michael Kors, Tory Burch, Burberry, Christian Louboutin gibi markaları bünyesinde barındıran Neiman Marcus’un yöneticisi Geoffroy van Raemdonck ve ünlü süper model Naomi Campbell oldu.
Parsons Benefit ayrıca "mevcut ve gelecekteki moda öğrencileri için burs fonları" toplamayı amaçlıyor.
Gecenin bir başka öne çıkan ismi ünlü İngiliz model Cara Delevingne oldu. Delevingne geceye Balmain imzalı, derin dekolteli takımıyla damga vurdu.
İngiliz model ve oyuncu Jodie Turner-Smith de yine Balmain tasarımı siyah elbisesiyle etkinlikte boy gösterdi ve görünümüyle büyük beğeni topladı.