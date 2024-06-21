Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor

Yaşınız ilerledikçe cildinizdeki kırışıklıklar ve ince çizgiler gözle görülür hale gelir. Cildinizin yaşlanmasını engellemek ve her yaşta genç görünmek istiyorsanız dengeli beslenmeli, stresten uzak durmalı ve cilt tipinize uygun ürünlerle bakım yapmanız gerekir. Bunların yanı sıra doğal yöntemlerden de destek alarak hücrelerin hızlı bir şekilde yenilenmesine ve daha genç görünmenizi sağlayabilirsiniz.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 1

Doğal cilt bakımı denildiğinde akıllara ilk olarak doğal yağlar geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 2

Bazı doğal yağlar doğru ve düzenli kullanıldığında cildi hızlı bir şekilde yenileyerek daha genç, canlı ve dinamik bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olabiliyor.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 3

Ancak bu yağları cildinize uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışanı gerekiyor.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 4

İşte her yaşta genç görünmeniz için bakım rutinine ekleyebileceğiniz doğal yağlar...

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 5

ARGAN YAĞI

Argan yağı cilt için doğal bir nemlendirici görevi görür. Argan yağı ile cildinizin her zaman canlı, parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 6

Argan yağı, Omega-3, 6 ve 9 gibi yağ asitlerinin güç merkezi olarak kabul edilir. Bu yağ asitleri cildin bariyer fonksiyonunu iyileştirir, kuruluğu önler.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 7

Argan yağı, ciltteki yaşlanma belirtilerini en aza indirir. Argan yağı özellikle cildinde sarkma meydana gelenler için harikalar yaratır. Tüm cilt tipleri için faydalı olan arga yağı, düzenli kullanımda tüm kırışıklıkları açar.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 8

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

E vitamini zengini doğal yağlar arasında yer alan üzüm çekirdeği yağı, cildi onarır ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 9

Üzüm çekirdeği yağı kırışıklık giderici yağ olarak da kullanılır. Üzüm çekirdeği yağı cilt için doğal bir nemlendirici görevi de görür.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 10

Cildin kurumasını engeller. Cilde dolgunluk kazandırır. Üzüm çekirdeği yağı cildin sarkmasını da engeller. Cilde doğal kolajen desteği sağlar.

Üzüm çekirdeği yağını cildinize doğrudan uygulayabilirsiniz. Temiz cildiniz üzerine bir kaç damla üzüm çekirdeği yağını masaj yaparak sürün. 10-15 dakika beklettikten sonra üzüm çekirdeği yağını cildinizden arındırın.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 11

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı E vitamini bakımından zengin doğal yağlar arasında yer alır. Zeytinyağı, cildi onarır. Tahrişi ve kızarıklığı önler.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 12

Zeytinyağı hem onarıcı hem nemlendirici özelliği ile cilt için harikadır. Cilt kusurları ile savaşır. Sivilce ve akne sorununu ortadan kaldırır.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 13

Zeytinyağı cilt hücrelerini yenileyici özelliği ile cildin nefes almasını ve genç kalmasını sağlar. Zeytinyağı cilt yüzeyindeki derin kırışıklıkları yok eder. Erken yaşlanma sorununu ortadan kaldırır.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 14

1 tatlı kaşığı zeytinyağına 2-3 damla limon suyu ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı temiz cildinize eşit miktarda sürün. Bu karışımı uyumadan önce sürmeniz önerilir. Tüm gece cildinizi yenilemenize yardımcı olur.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 15

KUŞBURNU YAĞI

Kuşburnu yağı içerisindeki bileşenler sayesinde kırışıklıkları, ince çizgileri, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu azaltır.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 16

Kuşburnu yağı içerisinde bol miktarda A vitamini barındırır. A Vitamini, beta-karoten ve likopen nedeniyle yaşlanmayı geciktiren en iyi uçucu yağı olarak kabul edilir.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 17

Kuşburnu yağı kolajen üretimini destekler. Cildi nemlendirir. Olgun ciltlerin her zaman genç ve canlı görünmesine destek olur.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 18

AVOKADO YAĞI

Kuru ciltlerin dostu olan Avokado yağı güçlü bir A vitamini kaynağı. Cildi adeta neme doyurur.


Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 19

Cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur. Avokado yağı, düzenli kullanıldığında pul pul dökülme ve tahriş gibi cilt sorunlarını da ortadan kaldırır.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 20

Avokado yağı cildi sıkılaştırır. Cildin kırışmasını engeller. Avokado yağı cildi etkili bir şekilde nemlendirdiği için güneş ışınların verdiği zararı da en aza indirir.

Birkaç damla avokado yağını temiz cildinize masaj yaparak sürün. 10-15 dakika cildinizde beklettikten sonra cildinizi avokado yağından arındırın. Haftada 1-2 kez düzenli olarak uygulayın.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 21

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Cilt her zaman neme ihtiyaç duyar. Hindistan cevizi yağı cildi adeta nem doyurur.


Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 22

Cildin kurumasını, pul pul dökülmesini ve kırışmasını engeller. Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Hindistan cevizi yağı yoğun formülü ile kuru ciltler için idealdir. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 23

Cilt bakımının son aşamasında birkaç damla Hindistan cevizi yağını cildinize sürebilirsiniz.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 24

LİMON YAĞI

Limon yağı muhteşem bir C vitamini kaynağıdır. Cilt her zaman C vitaminine ihtiyaç duyar. Limon yağı, koyu cilt lekelerini açar. Cilt tonunu eşit hale getirir.

Limon yağı antioksidan etkisi sayesinde cildi hem arındırır hem de canlandırır. Limon yağı sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunları da ortadan kaldırır.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 25

Limon yağı içerisinde bol miktarda asit içerir. Limon yağı kırışıklıklar üzerinde de çok etkilidir. Cildi adeta onarır ve yeniler.

Limon yağı gece uyumadan önce gece cilt bakım rutinine eklenmelidir. Uyku öncesi cilde sürülen limon yağı, ince çizgileri gözle görülür şekilde azaltır.

Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 26

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağı hem cilt hem de saç bakımında çok sık kullanılır. Tatlı badem yağı E vitamini kaynağıdır. Cildi besler ve onarır.


Kırışıklıkları yok eden doğal yöntem! Bir damlası gençlik kremleriyle yarışıyor - 27

Botoks etkisiyle cildi sıkılaştırır. Tatlı badem yağı, düzenli kullanıldığında cilt kuruluğunu giderir. Cildin pul pul dökülmesini engeller. Kırışıklıkların görünümüzü azaltır. Özellikle göz çevresi kırışıklıkları üzerinde çok etkilidir.

Tatlı badem yağını her gece uyku öncesi cilt bakımının son aşamasında masaj yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.

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