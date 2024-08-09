Kırmızı halı adeta çiçek bahçesine döndü! Blake Lively'nin stili tam not aldı

Ünlü oyuncu Blake Lively, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filminin basın turundaki stiliyle beğeni topladı.

Kırmızı halı adeta çiçek bahçesine döndü! Blake Lively'nin stili tam not aldı - 1

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively'nin yeni filmi için geri sayım başladı. Oyuncu, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Deadpool karakteriyle akıllarda yer eden Ryan Reynolds ile evli olan ünlü oyuncu, filminin tanıtımı için ülke ülke geziyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kırmızı halı adeta çiçek bahçesine döndü! Blake Lively'nin stili tam not aldı - 2

Filminin Londra prömiyerine katılan 36 yaşındaki yıldız, çiçeklerle donatılmış straplez elbisesiyle moda dünyasında gündem oldu.

Lively'nin elbisesi Tamara Ralph imzası taşıyor.

Kırmızı halı adeta çiçek bahçesine döndü! Blake Lively'nin stili tam not aldı - 3

Oyuncu, Londra'daki basın toplantısında ise oversize model Stella McCartney imzalı  beyaz bir takım tercih etti.

Kırmızı halı adeta çiçek bahçesine döndü! Blake Lively'nin stili tam not aldı - 4

Oyuncu, filminin New York prömiyerinde ise Versace tasarımı bir elbise giydi.

Daha önce Britney Spears'ın da giydiği elbise, modaseverlerden tam not aldı.

Kırmızı halı adeta çiçek bahçesine döndü! Blake Lively'nin stili tam not aldı - 5

Başrollerinde Blake Lively ile Justin Baldoni'nin yer aldığı It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmi, 16 Ağustos'ta sinemalarda.

Collen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'u konu alıyor. 

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