Kırmızı halı adeta çiçek bahçesine döndü! Blake Lively'nin stili tam not aldı

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively'nin yeni filmi için geri sayım başladı. Oyuncu, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Deadpool karakteriyle akıllarda yer eden Ryan Reynolds ile evli olan ünlü oyuncu, filminin tanıtımı için ülke ülke geziyor.