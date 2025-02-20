KIŞ CİLT BAKIMI: Kışın cilt yumuşaklığını artırmak için temel ipuçları

ANTİOSİDAN BAZLI SERUM

Soğuk hava cildiniz üzerinde birçok zararlı etkiye neden olabilir ve bu da antioksidan bazlı serumları cilt bakım rutininize dahil etmenizi daha da gerekli hale getirir. C Vitamini, E Vitamini ve yeşil çay özü gibi antioksidanlar, kirlilik, UV ışınları ve sert hava koşulları gibi çevresel faktörler tarafından üretilen serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur. Bu bileşenler ekstra koruma sağlar ve çevresel faktörlerin neden olduğu oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olur.



Kış geldiğinde cildinizde önemli değişiklikler fark etmiş olmalısınız. Cildiniz kış mevsiminde pürüzlü ve kuru olma eğilimindedir. Kışın cildinize azami özen göstermek çok önemlidir, kışın cilt ve saç bakımıyla ilgili yaygın mitlerden bazılarını burada görün





