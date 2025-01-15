Kış mevsiminde saç bakımı nasıl olmalı? İşte sağlıklar saçlar için dikkat etmeniz gerekenler

İşte kış mevsiminde saç bakımı için öneriler:



1. NEMLENDİRMEYE ODAKLANIN



Saçın ihtiyacına göre nemlendirici içerikli ürünler kullanın. Özellikle kuru saçlar için formüle edilmiş ürünleri tercih edin. Haftada 1-2 kez derinlemesine nemlendiren saç maskeleri kullanarak saçın ihtiyacı olan nemi sağlayabilirsiniz.



2. SAÇINIZI ISIDAN KORUYUN



Saç kurutma makinesini sık kullanıyorsanız, düşük ısıda çalıştırmaya özen gösterin veya saçlarınızı doğal yolla kurutmayı tercih edin. Düzleştirici veya maşa gibi cihazlar kullanmadan önce mutlaka ısı koruyucu ürünler uygulayın.