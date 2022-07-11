Kısa boylular için stil tüyoları

YÜKSEK BELLİ PANTOLON

Yüksek popülaritesine rağmen düşük bel pantolonlar silüeti kısaltan giysilerden. Birkaç santim daha kısa görünmemek için yüksek belli kıyafetleri tercih etmek gerekiyor. Yüksek belli pantolon, şort ya da kapri pantolonlar bacakları ve dolayısıyla vücudu da daha uzun gösterir. Ancak bu kural, etekler için geçerli değil.