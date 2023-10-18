Kıyafetlerde kahve etkisi: Latte Dressing trendi yükselişte

Elimizin daha çok renkli kıyafetlere gittiği yaz sezonu geride kaldı. Daha koyu tonların gardırobumuza girdiği sonbahar günlerinde, sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan güzellik trendi "latte makeup"tan ilham alyoruz. İşte "latte dressing" trendine dair merak edilenler...

Kıyafetlerde kahve etkisi: Latte Dressing trendi yükselişte - 1

Güzellik ve stil trendlerinin doğmasında ve kitlelere yayılmasında büyük bir rol oynayan TikTok, geçtiğimiz yaz "latte makeup" trendinin doğmasında rol oynamıştı.

Parlak ve bronz bir tenin ve kahverengi göz makyajının öne çıktığı bu güzellik trendi, sonbaharın gelmesiyle birlikte giyim alışkanlıklarımıza da sıçradı.

(Caroilne Daur)

N-LIFE HABERLERİ

Kıyafetlerde kahve etkisi: Latte Dressing trendi yükselişte - 2

Latte Dressing (Latte giyim) adındaki bu trend, sonbaharın ruhuna yakışan kahve tonlarını ön palana çıkarıyor.

(Hailey Bieber)

Kıyafetlerde kahve etkisi: Latte Dressing trendi yükselişte - 3

Bu trendi uygulamanın püf noktası ise kahve tonlarını tüm kombininizde kullanmak.

(Elsa Hosk)

Kıyafetlerde kahve etkisi: Latte Dressing trendi yükselişte - 4

Tüm kombininize kahve tonlarını kullanabilir, açık renk bir çanta ve ayakkabı ile stilinizi tamamlayabilirsiniz. 

(Leonie Hanne)

Kıyafetlerde kahve etkisi: Latte Dressing trendi yükselişte - 5

Ünlü oyuncunun Michael Kors defilesindeki bu görünümü hem giyim de hem de aksesuarda bu trendi nasıl kusursuz bir şekilde nasıl uygulayabileceğinizi gözler önüne seriyor.

(Vanessa Hudgens)

Kıyafetlerde kahve etkisi: Latte Dressing trendi yükselişte - 6

Ünlü model gibi siz de "latte" trendini gözlüğünüzde, ceketinizde va makyajınızda uygulayabilir, daha koyu bir pantolonla kombininizi tamamlayabilirsiniz.

(Rosie Huntington-Whiteley)

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