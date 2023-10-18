Kıyafetlerde kahve etkisi: Latte Dressing trendi yükselişte
Elimizin daha çok renkli kıyafetlere gittiği yaz sezonu geride kaldı. Daha koyu tonların gardırobumuza girdiği sonbahar günlerinde, sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan güzellik trendi "latte makeup"tan ilham alyoruz. İşte "latte dressing" trendine dair merak edilenler...
Güzellik ve stil trendlerinin doğmasında ve kitlelere yayılmasında büyük bir rol oynayan TikTok, geçtiğimiz yaz "latte makeup" trendinin doğmasında rol oynamıştı.
Parlak ve bronz bir tenin ve kahverengi göz makyajının öne çıktığı bu güzellik trendi, sonbaharın gelmesiyle birlikte giyim alışkanlıklarımıza da sıçradı.
(Caroilne Daur)