Kolajen eksikliğinin 9 işareti: Genç kalmanın sırrı onda saklı
Kolajen, elastikiyet ve nemi destekleyerek genç, sıkı ve sağlıklı bir cilt için çok önemlidir. Vücutta bulunan kolajendeki düşüş kırışıklıklara, eklem ağrısına ve kırılgan tırnaklara yol açabilir. Tavuk suyu, brokoli, meyveler ve fasulye gibi kolajen açısından zengin yiyecekleri tüketmek kolajen üretimini artırmaya ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Kim güzel ve ışıltılı bir cilde sahip olmak istemez ki? Cilt bakım rutinleri ve ürünleriyle çok çaba sarf etsek de genç ve sıkı bir cildin sırrı daha derinlerde, kolajende yatmaktadır. Vücudumuzdaki en bol bulunan protein olan kolajen, cilt elastikiyetini, nemini ve genel sağlığını korumada önemli bir rol oynar.