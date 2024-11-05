Kolajen takviyelerini çöpe attıran besin! Cilt dokusunu yenileyip yaşlanmayı önlüyor: Her lokması vücudu minerale boğuyor

TAM TAHILLI EKMEK

Beyaz ekmek, makarna ve beyaz pirinç gibi nişastalar, tıpkı rafine şeker gibi kan şekerini yükselterek vücutta iltihaplanmalara neden olur. Bu durum, uzun vadede cildin kırışmasına ve sarkmasına yol açabilir.

Bu nedenle tam tahıllı ekmek ve bulgur gibi glisemik indeksi düşük karbonhidrat kaynakları tercih edilmelidir. Düzenli tam tahıllı ekmek tüketimi, akne oluşumunun önüne geçebilir.