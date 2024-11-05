Kolajen takviyelerini çöpe attıran besin! Cilt dokusunu yenileyip yaşlanmayı önlüyor: Her lokması vücudu minerale boğuyor
Hava kirliliği, güneş, sigara ve stres gibi pek çok etken, cildin daha solgun ve kusurlu görünmesine neden olabilir. Ancak günlük beslenmenizde yapacağınız birkaç küçük değişiklikle daha canlı bir cilde kavuşmanız mümkün.
CEVİZ
Ceviz, cilt için oldukça faydalı olan omega-3 ve omega-6 gibi doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, enflamatuar cilt bozuklukları ile savaşırken, yara izlerinin hızlı iyileşmesine de katkı sağlar.