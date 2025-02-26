Kolajeni doğal olarak artırıyor: Yaşlanmaya meydan okuyan 9 besin
Diyetinize belirli besinleri dahil etmek, yaşlandıkça yavaşlayan kolajen üretimini doğal olarak artırabilir. C vitamini açısından zengin amla ve zerdeçaldan besin açısından zengin susam tohumlarına kadar bu besinler, kolajen sentezini teşvik ederek ve serbest radikallerle savaşarak genç ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.
Işıltılı ve genç bir cilde kavuşmaya gelince, retinol genellikle ilgi odağı olur. Ancak diyetinizin herhangi bir cilt bakım ürünü kadar güçlü olabileceğini biliyor muydunuz?