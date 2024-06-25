Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor

NAR

Narın en önemli özelliklerinden biri günlük C vitamininin yaklaşık yüzde 48'ini içermesidir. Nar ayrıca içerisinde bol miktarda antioksidan barındırır. Hassas cildi onarmasının yanı sıra cildi yatışrır. Nar yaşlılık lekeleri, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi cilt yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Nar hücresel yenilenmeye de yardımcı olur.



ÖNEMLİ! Eğer hassas, alerik ya da akneye meyilli bir cildiniz varsa bu doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.