Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor

Koreli kadınların kusursuz cildinin sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Cilt bakımına son derece önem veren Koreli kadınlar cam gibi bir cilde sahip olmak için genellikle doğal ürünlerden faydalanıyor. Kusursuz, lekesiz, eşit bir cilt tonu için çeşitli yöntemler deniyorlar. Sağlıklı ve her yaşta genç görünen bir cilde sahip olmak istiyorsanız Koreli kadınların sırlarını bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 1

Kusursuz cilt denildiğinde akıllara ilk olarak Koreli kadınlar geliyor. Cilt bakımını önemseyen ve yaşlanma izlerini azaltmak isteyen herkes de Koreli kadınların bakım sırrını merak ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 2

Güzellik trendleri gelip geçici olsa da modası asla geçmeyen bir şey var ki o da düzenli olarak cilt bakımı yapmak. Cildinize iyi bakmayı alışkanlık haline getirdiğinizde hayâlini kurduğunuz kusursuz cilde sahip olabilmeniz mümkün. Ancak burada önemli olan mutlaka cilt tipinize uygun bakım yapmanız.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 3

Özellikle Koreli kadınların yüzyıllardır uyguladığı bazı cilt bakım sırları son günlerde tüm dünyada popüler hale gelmeye başladı. Koreli kadınların güzellik sırlarından yola çıkaran kendinize uygun bir bakım rutini oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 4


Koreli kadınların güzellik sırrı her zaman merak ediliyor. Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olabilmek için mutlaka cilt bakımı yapmanız öneriliyor. Ancak cilt bakımını mutlaka cilt tipinize uygun olarak yapmalısınız.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 5

Kuru bir cildiniz varsa nemlendirici içerikli bir bakım yapmanız gerekir. Eğer yağlı bir cildiniz varsa gözenekleri açan, cilt dokusunu iyileştiren ve fazla yağı kontrol eden bakım bileşenlerine ihtiyacınız var.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 6

Doğal olarak parlayan bir cilde sahip olmak ve donuk, pürüzlü bir cildi canlandırmak için ihtiyacınız olan şey, cilt bakım ürünlerinizin bir parçacı olarak cildinize özen gösteren ve sayısız besleyici, yaşlanmayı geciktiren ve cildi aydınlatıcı faydalar sağlayan doğal bileşenlerdir.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 7

İşte cilt bakımınızı kolaylaştırmak için Koreli kadınların yıllardır kullandığı güzellik yöntemleri...

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 8

C VİTAMİNİ

Sağlıklı cilt ve saçlara sahip olabilmek için C vitaminine ihtiyaç duyarsınız. C vitamini en güçlü antioksidanlardan biridir.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 9

Güçlü bir bağışıklık için de gereklidir. C vitamini lekeleri hafifletir. Sivilceleri ve akneleri önler. Bu aydınlatıcı vitamin pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 10

ÇAY AĞACI YAĞI

Anti-,nflamatuar ve antiseptik özelliklerle dolu çay ağacı yağı, Avustralya'nın bazı bölgesine özgü küçük bir ağacın yapraklarından elde edilen tıbbı bir esansiyel yağdır.

Çay ağacı yağının cilde çok sayıda faydası vardır ve sivilceleri, sivilce izlerini tedavi eder.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 11

Cilt koşullarını iyileştirmeye yardımcı olur. Hassas ciltler hariç tüm cilt tipleri için uygun olan çay ağacı yağı çok yönlüdür. Saç bakımında da kullanılır. Saçların pul pul dökülmesini ve kepeği engeller.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 12

GİNSENG

Anti-enslamatuar ve antioksidan faydalarla dolu olan ginseng cildi aydınlatması ve kolajen artırması ile ünlü. Ginseng cildi sakinleştirmesiyle bilinir. Kore cilt bakımında çok popülerdir. Tahriş olmuş cildi yatıştırır.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 13

Cilt dokusunu iyileştirir ve güçlendirir. Koyu halkaların görünümünü azaltır. Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 14

PİRİNÇ SUYU

Antioksidan açısından zengin olan pirinç suyu, mükemmel bir patlarıcı bileşendir. Düzenli kullanıldığında sadece cildi aydınlatmakla kalmaz. Aynı zamanda koyu lekeleri ve pigmentasyonu da azaltır.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 15

Koreli kadınlar çağlardan beri pirinç suyunu cilt beyazlatmak ve parlatmak için kullanıyor.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 16

Pirinç suyu ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır. Pirinç suyunu maske ya da tonik olarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Koreli kadınların "cam cilt" formülü! Leke kremlerini çöpe attıran maske, cildi beyazlatıyor - 17

NAR

Narın en önemli özelliklerinden biri günlük C vitamininin yaklaşık yüzde 48'ini içermesidir. Nar ayrıca içerisinde bol miktarda antioksidan barındırır. Hassas cildi onarmasının yanı sıra cildi yatışrır. Nar yaşlılık lekeleri, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi cilt yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Nar hücresel yenilenmeye de yardımcı olur.

ÖNEMLİ! Eğer hassas, alerik ya da akneye meyilli bir cildiniz varsa bu doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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