Kuru ciltlere özel yüzü neme doyuran bakım önerisi

Süt, ölü deri hücrelerini nazikçe eksfoliye eden ve hücre yenilenmesini destekleyen laktik asit içerir. Öte yandan bal doğal bir nemlendiricidir ve nemi daha fazla hapseder ve cildin doğal bariyerini geri kazandırır. Bu yüz bakımı haftada iki kez evde de yapılabilir.



ÖNEMLİ! Herhangi bir alerjik reaksiyon ve cilt problemi yaşamamak için mutlaka bir uzmana danışın.