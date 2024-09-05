Lady Gaga ilginç stiliyle festivalin gözdesi oldu

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filmi, Venedik Film Festivali'nde 12 dakika boyunca alkışlandı.

Gaga her ne kadar performansıyla adından söz ettirse de prömiyerdeki siyah elbisesi gündem olmayı başardı.