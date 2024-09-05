Lady Gaga ilginç stiliyle festivalin gözdesi oldu

Joaquin Phoenix ile başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filminin Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine katılan Lady Gaga, şıklığıyla adından söz ettirdi.

Lady Gaga ilginç stiliyle festivalin gözdesi oldu - 1

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filmi, Venedik Film Festivali'nde 12 dakika boyunca alkışlandı.

Gaga her ne kadar performansıyla adından söz ettirse de prömiyerdeki siyah elbisesi gündem olmayı başardı.

N-LIFE HABERLERİ

Lady Gaga ilginç stiliyle festivalin gözdesi oldu - 2

Nişanlısı Michael Polansky ile kırmızı halıda boy gösteren Gaga, Philip Treacy imzalı dantel detaylı bir başlık taktı.

Lady Gaga ilginç stiliyle festivalin gözdesi oldu - 3

Gaga'nın siyah elbisesi ise Christian Dior Haute Couture.

Lady Gaga ilginç stiliyle festivalin gözdesi oldu - 4

Derin göğüs dekolteli elbisesini ışıltılı mücevherleriyle tamamlayan Gaga, stiliyle festivalin en şıkları arasına girmeyi başardı.

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