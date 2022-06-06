Lily Collins mücevher markası Cartier'in kampanyasında bambaşka birine dönüştü

Haberler - ntv.com.tr | 06.06.2022 - 16:21 - Son Güncelleme : 06.06.2022 - 16:48

Son dönemde Emily in Paris dizisiyle yıldızı parlayan Amerikalı oyuncu Lily Collins, Fransız mücevher markası Cartier için kamera karşısına geçti. Bilinen stilinin dışına çıkan oyuncu, yeni tarzıyla dikkat çekti.

Lily Collins mücevher markası Cartier'in kampanyasında bambaşka birine dönüştü - 1

‘Love, Rosie’, ‘Emily in Paris’ ve ‘Tolkien’ gibi yapımlarla bilinen oyuncu Lily Collins, mücevher markası Cartier’in ‘Clash de Cartier’ koleksiyonu için poz verdi.

Lily Collins mücevher markası Cartier'in kampanyasında bambaşka birine dönüştü - 2

UZUN ZAMANDIR MARKA ELÇİSİ

Genesis grubunun solisti Phill Collins’in kızı olan oyuncu, uzun bir süredir Cartier’in marka elçiliğini yapıyor.

Lily Collins mücevher markası Cartier'in kampanyasında bambaşka birine dönüştü - 3

İKİ FARKLI LILY

Markanın özünde yatan ‘birliktelik’ ve ‘ikililik’ ilkelerine odaklanan koleksiyon için kamera karşısına geçen Collins, birbirine zıt iki görünüme büründü.

Lily Collins mücevher markası Cartier'in kampanyasında bambaşka birine dönüştü - 4

Oyuncu, görünümlerin birinde mini kaküllü saçları, parmakları açıkta bırakan deri eldivenleri ve koyu göz makyajıyla daha gotik bir tarz yakalarken diğer görünümünde kırmızı ruju ve sıkı topuzuyla elegan bir stil yakaladı.

Lily Collins mücevher markası Cartier'in kampanyasında bambaşka birine dönüştü - 5

Bilezik, kolye, küpe ve yüzüklerin yer aldığı koleksiyonda Cartier’in imza stilleri ön plana çıktı.

Lily Collins mücevher markası Cartier'in kampanyasında bambaşka birine dönüştü - 6

33 yaşındaki oyuncu arka planda Billy Idol’ın ‘Dancing With Myself’ şarkısının çaldığı kısa bir filmde de rol aldı.

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