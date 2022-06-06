Lily Collins mücevher markası Cartier'in kampanyasında bambaşka birine dönüştü

Haberler - ntv.com.tr | 06.06.2022 - 16:21 - Son Güncelleme : 06.06.2022 - 16:48
‘Love, Rosie’, ‘Emily in Paris’ ve ‘Tolkien’ gibi yapımlarla bilinen oyuncu Lily Collins, mücevher markası Cartier’in ‘Clash de Cartier’ koleksiyonu için poz verdi.
Genesis grubunun solisti Phill Collins’in kızı olan oyuncu, uzun bir süredir Cartier’in marka elçiliğini yapıyor.
Markanın özünde yatan ‘birliktelik’ ve ‘ikililik’ ilkelerine odaklanan koleksiyon için kamera karşısına geçen Collins, birbirine zıt iki görünüme büründü.
Oyuncu, görünümlerin birinde mini kaküllü saçları, parmakları açıkta bırakan deri eldivenleri ve koyu göz makyajıyla daha gotik bir tarz yakalarken diğer görünümünde kırmızı ruju ve sıkı topuzuyla elegan bir stil yakaladı.
Bilezik, kolye, küpe ve yüzüklerin yer aldığı koleksiyonda Cartier’in imza stilleri ön plana çıktı.
33 yaşındaki oyuncu arka planda Billy Idol’ın ‘Dancing With Myself’ şarkısının çaldığı kısa bir filmde de rol aldı.