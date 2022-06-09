Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 15:13 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 15:26
Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, modellik kariyerinde annesinin adımlarından ilerliyor.
Fransız lüks moda markası Mugler’in yeni kampanyasında yer alan genç yıldız, annesinin 90’lı yıllardaki ikonik görünümünü kendi tarzına göre yorumladı.
Asıl adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan yıldız, ten rengindeki bandajlı kıyafetiyle markanın reklam filminde yer aldı.
Klipte bir limuzinin üstüne çıkan Leon, Mugler markasıyla özdeşleyen tek parça kıyafetiyle annesini andırdı.
Madonna, 1990 yılında ‘Blonde Ambition’ turnesi esnasında Jean Paul Gaultier tasarımı benzer bir kıyafet giymişti.
Koni şeklindeki göğüs bölgesiyle öne çıkan tasarım, 63 yaşındaki ikonun en bilindik görünümleri arasında yer alıyor.
Mugler için kamera karşısına geçen bir diğer isim ise ünlü model Bella Hadid oldu.
Sosyal medya hesabından marka için çektiği klibi paylaşan Hadid, iki farklı görünümle poz verdi.