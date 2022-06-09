Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 15:13 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 15:26

Madonna’nın kızı Lourdes Leon pop müziğin ikonik ismi annesine rakip olmaya geliyor. Fransız moda markası Mugler için kamera karşısına geçen Lourdes, annesinin 90’lı yıllardaki görünümü taklit etti.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı - 1

Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, modellik kariyerinde annesinin adımlarından ilerliyor.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı - 2

Fransız lüks moda markası Mugler’in yeni kampanyasında yer alan genç yıldız, annesinin 90’lı yıllardaki ikonik görünümünü kendi tarzına göre yorumladı.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı - 3

REKLAM FİLMİNDE OYNADI

Asıl adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan yıldız, ten rengindeki bandajlı kıyafetiyle markanın reklam filminde yer aldı.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı - 4

ANNESİNİ ANDIRDI

Klipte bir limuzinin üstüne çıkan Leon, Mugler markasıyla özdeşleyen tek parça kıyafetiyle annesini andırdı.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı - 5

Madonna, 1990 yılında ‘Blonde Ambition’ turnesi esnasında Jean Paul Gaultier tasarımı benzer bir kıyafet giymişti. 

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı - 6

Koni şeklindeki göğüs bölgesiyle öne çıkan tasarım, 63 yaşındaki ikonun en bilindik görünümleri arasında yer alıyor.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı - 7

Mugler için kamera karşısına geçen bir diğer isim ise ünlü model Bella Hadid oldu.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesinin 90'lar stilini Mugler için yorumladı - 8

Sosyal medya hesabından marka için çektiği klibi paylaşan Hadid, iki farklı görünümle poz verdi.

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