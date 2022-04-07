Makyaj çantasının olmazsa olmazları

FONDÖTEN/KAPATICI

Cildiniz ne kadar iyi görünürse makyajınız o kadar iyi olacaktır. Fondöten ile yüzünüzdeki renk eşitsizliklerinden kurtulabilirsiniz. Cildinizde ağırlık yapmayan BB veya CC kremler de işinizi görebilir.



Küçük kusurlara veda etmek ve makyaj çantanızda yer kazanmak için fondöten yerine kapatıcı da tercih edebilirsiniz.