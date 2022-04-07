Makyaj çantasının olmazsa olmazları

Haberler - ntv.com.tr | 07.04.2022 - 12:27 - Son Güncelleme : 07.04.2022 - 12:39
Makyaj çantanız ağır olmasın ama ihtiyacınız olduğunda da tüm makyaj malzemeleriniz yanınızda mı olsun istiyorsunuz? O zaman makyaj çantanızda mutlaka olması gereken bu ürünleri bir araya getirin...
Göz kalemleri zor durumlarda oldukça kurtarıcı bir ürün olabilir. Siyah bir göz kalemiyle eyeliner çizebilir veya hafif dağıtarak dumanlı bir etki yakalayabilirsiniz. Kalemler çantanızda çok yer kaplamayacağı için renkli seçeneklere de göz atmanızı tavsiye ederiz.
Cildiniz ne kadar iyi görünürse makyajınız o kadar iyi olacaktır. Fondöten ile yüzünüzdeki renk eşitsizliklerinden kurtulabilirsiniz. Cildinizde ağırlık yapmayan BB veya CC kremler de işinizi görebilir.
Küçük kusurlara veda etmek ve makyaj çantanızda yer kazanmak için fondöten yerine kapatıcı da tercih edebilirsiniz.
Yanaklarınızda doğal bir pembelik yaratmak için allıklardan yardım alabilirsiniz. Toz allıklar daha kalıcı bir etkiye sahip olsa da likit allıkları hem yanaklarınızda hem de dudaklarınızda kullanabilirsiniz. Bu sayede ruj taşıma zahmetinden kurtulabilirsiniz.
Minimal bir makyaj çantasına far paleti koymak çok akıllıca bir fikir gibi görünmeyebilir ama küçük boylardaki farlar gündüzden geceye geçerken çok işinize yarayabilir. Kahve ve bakır gibi doğal tonların bulunduğu mini farlara yönebilirsiniz.
Kimileri için makyaj çantasındaki en önemli malzeme maskara olabilir. Makyaj çantanızda hiçbir malzeme olmasa bile maskara, tüm ifadenizi güçlendirecek ve gözlerinizi belirginleştirecektir. O yüzden makyaj çantanızdan maskaraları eksik etmeyin.
Elbette ruj sürmeden tamamlanmış bir makyaj düşünülemez. Nude tonlarda veya dudak rengine yakın bir ruj seçerek her makyajınıza uyum sağlamasını sağlayabilirsiniz.
Evet kulak çubuğu bir makyaj malzemesi değil ama makyaj yaparken en büyük yardımcınız olabilir. Taşan bir ruju veya yamuk bir eyeliner'ı düzeltmek için kulak çubuklarından yardım alabilirsiniz.