Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı

Tarihi binlerce yıl öncesine kadar dayandığı bilinen makyaj, son yıllarda gerek sosyal medya gerek teknolojinin etkisiyle daha fazla ilgi gören bir uygulama haline geldi. Gün geçtikçe çeşitleri artan makyaj ürünleri, dünyanın dört bir yanında piyasaya sürülürken, makyajın cilt üzerindeki etkilerine dair yapılan tartışmalar da son bulmuyor. Peki makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? İşte yanıtı...

Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı - 1

Özellikle ağır makyaj ürünleri ve fondötenler, ciltteki gözenekleri tıkayarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna yol açabilir. Bunun önüne geçmek için cildinize uygun, komedojenik olmayan (gözenekleri tıkamayan) ürünler seçmek önemlidir.

Makyaj ürünleri, bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle parfüm, alkol ya da diğer yapıcı kimyasallar içeren ürünler, hassas ciltlerde iritasyon yaratabilir. Bu yüzden, hassas ciltler için özel formüle edilmiş ürünler tercih edilmelidir. Bazı makyaj ürünleri, özellikle pudralar ve mat formüller, cildin nem dengesini bozarak kuruluğa yol açabilir. Cildi nemlendiren bazlar kullanmaya özen göstermek gerekir.

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Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı - 2

Makyajın gece uyumadan önce temizlenmemesi, ciltte birikintilere yol açarak sivilce, cilt iltihabı ve yaşlanma belirtilerine neden olabilir. Bu yüzden makyajı her akşam düzgünce temizlemek gerekir.

Uzun süreli makyaj, cildin doğal olarak yenilenme sürecini yavaşlatabilir ve tıkanmış gözenekler nedeniyle cildin hava almasını engelleyebilir. Bu yüzden, makyajın belirli bir süreyle sınırlı tutulması ve ara vermek önemlidir. Cildinizin tipine uygun, dermatolojik olarak test edilmiş, parfümsüz ve alkol içermeyen ürünler seçmek cildinizi korur. Ayrıca, makyajın "non-comedogenic" (gözenek tıkamayan) olduğuna dikkat edin.

Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı - 3

BOZULMUŞ ÜRÜNLER ENFEKSİYONA YOL AÇIYOR

Makyajı uygulamadan önce cildinizi iyice temizlemek ve makyajı çıkardıktan sonra da cildinizi derinlemesine temizlemek gereklidir. Cilt temizliğine özen göstermek, cilt sorunlarının önüne geçilmesinde önemli bir faktördür. Makyaj öncesinde iyi bir nemlendirici kullanmak, cildin kurumasını önler. Ayrıca, makyajın cilde daha düzgün oturmasına da yardımcı olur.

Uyuduğunuzda makyajın cildinizde kalmaması, cildinizin doğal onarım sürecini düzgün şekilde gerçekleştirmesine olanak tanır. Makyaj ürünlerinin son kullanma tarihlerine dikkat etmek de önemlidir. Eski ve bozulmuş ürünler, bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir.

Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı - 4

MAKYAJ CİLDE ZARARLI MI?

Makyaj cilde zarar vermez, ancak doğru seçimler yapılmaz ve temizliği ihmal edilirse cilt problemleri yaşanabilir. Makyaj yaparken cilt tipinize uygun ürünleri seçmek, iyi bir cilt bakım rutini uygulamak ve makyajı temizlemek, cildinizi sağlıklı tutmanın başlıca yollarındandır.

Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı - 5

Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayımlanan 2018 tarihli başka bir araştırmada ise makyajın cildin nem dengesini bozarak kuruluğa neden olabileceği, özellikle gece makyajının temizlenmemesi durumunda ciltte oksidatif stres yaratabileceği ve kolajen üretimini olumsuz etkileyebileceği belirlendi. Bu durum, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve ince çizgilerin erken oluşmasına yol açabilir.

Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı - 6

2015 yılında yapılan bir çalışma ise makyajın, özellikle kendine güveni artırıcı bir etki yaratabileceği ve bireylerin psikolojik olarak daha rahat hissetmelerine yardımcı olabileceğini keşfetti. Ancak bazı kişilerde cilt problemlerini gizleme amacıyla makyaj kullanımı, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir.

Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı - 7

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology'de yayınlanan 2016 tarihli bir araştırmada; parfüm, alkol ve bazı koruyucular gibi maddelerin ciltte kızarıklık, kaşıntı, döküntü ve şişlik gibi reaksiyonlara neden olabildiği kanıtlandı. Özellikle hassas ciltlerde bu etkilerin daha belirgin olduğu tesit edildi. Dermatologlar makyaj ürünlerinde alerji yapabilecek içeriklerin etkilerinden korunmak için etiketlerin dikkatlice okunmasını öneriyor.

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