Makyaj yapmak cilde gerçekten zararlı mı? Bilim insanları çok tartışılan soruyu yanıtladı

Özellikle ağır makyaj ürünleri ve fondötenler, ciltteki gözenekleri tıkayarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna yol açabilir. Bunun önüne geçmek için cildinize uygun, komedojenik olmayan (gözenekleri tıkamayan) ürünler seçmek önemlidir.

Makyaj ürünleri, bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle parfüm, alkol ya da diğer yapıcı kimyasallar içeren ürünler, hassas ciltlerde iritasyon yaratabilir. Bu yüzden, hassas ciltler için özel formüle edilmiş ürünler tercih edilmelidir. Bazı makyaj ürünleri, özellikle pudralar ve mat formüller, cildin nem dengesini bozarak kuruluğa yol açabilir. Cildi nemlendiren bazlar kullanmaya özen göstermek gerekir.