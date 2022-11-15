 Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi | N-Life

Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi

Güneşten kızarmış gibi görünen pembe yanaklar bu sezon revaçta! TikTok’ta yükselişe geçen ‘heavy blush’ akımı, basit uygulama tekniği ve doğal görünümüyle son dönemlerin en popüler trendlerinden...

Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi - 1

‘Kardashian makyajı’nın trend olduğu bir dönem, makyajların vazgeçilmezi kuşkusuz kontür ürünleriydi ancak allıklar sosyal medya sayesinde giderek güç kazanıyor.

Cilt makyajında allığın ön plana çıktığı ‘heavy blush’ trendi şu sıralar TikTok’un popüler makyaj trendleri arasında yer alıyor. Sıcak şeftali tonlarının ve gül renklerinin yanakları ısıttığı bu trend ile doğal ve canlı bir cilt görünümüne sahip olabilirsiniz.

Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi - 2

NASIL YAPILIR?

Allığınızın pürüzsüz görünmesi için işe makyaj bazıyla başlıyoruz. Ardından ince yapıdaki bir fondöten ile cilt tonunu eşitleyin. Dilerseniz bu adımda CC veya BB kremlere yönelebilirsiniz. Likit formdaki allığınızı yanaklarınıza parmak veya fırça yardımıyla sürün. Allığı yanağınıza geniş bir açıyla uygulayın ve göz bölgesine doğru taşırın. Dilerseniz makyajı burada bitirebilirsiniz. Allığın kalıcığını artırmak ve rengini belirginleştirmek için toz allık ile aynı bölgenin üzerinden geçebilirsiniz.

Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi - 3

ÖNEMLİ TÜYOLAR!

Toz allık kullanarak bu görünüme ulaşmanız mümkün ancak doğal cilt dokusunu öne çıkarmak ve cildin canlılığını vurgulamak için likit allıkları tercih edebilirsiniz.

Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi - 4

Yanakların ön plana çıktığı ‘heavy blush’ trendinde göz ve dudak makyajını minimumda tutmakta fayda var. Böylece allığınız makyajın yıldızı olacaktır.

Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi - 5

Allığınızı ‘güneşten yanmış’ etkisini yakalamak için burnunuzun üzerine de uygulayın.

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