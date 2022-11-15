Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi

NASIL YAPILIR?

Allığınızın pürüzsüz görünmesi için işe makyaj bazıyla başlıyoruz. Ardından ince yapıdaki bir fondöten ile cilt tonunu eşitleyin. Dilerseniz bu adımda CC veya BB kremlere yönelebilirsiniz. Likit formdaki allığınızı yanaklarınıza parmak veya fırça yardımıyla sürün. Allığı yanağınıza geniş bir açıyla uygulayın ve göz bölgesine doğru taşırın. Dilerseniz makyajı burada bitirebilirsiniz. Allığın kalıcığını artırmak ve rengini belirginleştirmek için toz allık ile aynı bölgenin üzerinden geçebilirsiniz.