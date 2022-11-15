Makyajın yıldızı bu sezon allık: Heavy blush trendi

‘Kardashian makyajı’nın trend olduğu bir dönem, makyajların vazgeçilmezi kuşkusuz kontür ürünleriydi ancak allıklar sosyal medya sayesinde giderek güç kazanıyor.
Cilt makyajında allığın ön plana çıktığı ‘heavy blush’ trendi şu sıralar TikTok’un popüler makyaj trendleri arasında yer alıyor. Sıcak şeftali tonlarının ve gül renklerinin yanakları ısıttığı bu trend ile doğal ve canlı bir cilt görünümüne sahip olabilirsiniz.
Allığınızın pürüzsüz görünmesi için işe makyaj bazıyla başlıyoruz. Ardından ince yapıdaki bir fondöten ile cilt tonunu eşitleyin. Dilerseniz bu adımda CC veya BB kremlere yönelebilirsiniz. Likit formdaki allığınızı yanaklarınıza parmak veya fırça yardımıyla sürün. Allığı yanağınıza geniş bir açıyla uygulayın ve göz bölgesine doğru taşırın. Dilerseniz makyajı burada bitirebilirsiniz. Allığın kalıcığını artırmak ve rengini belirginleştirmek için toz allık ile aynı bölgenin üzerinden geçebilirsiniz.
Toz allık kullanarak bu görünüme ulaşmanız mümkün ancak doğal cilt dokusunu öne çıkarmak ve cildin canlılığını vurgulamak için likit allıkları tercih edebilirsiniz.
Yanakların ön plana çıktığı ‘heavy blush’ trendinde göz ve dudak makyajını minimumda tutmakta fayda var. Böylece allığınız makyajın yıldızı olacaktır.
Allığınızı ‘güneşten yanmış’ etkisini yakalamak için burnunuzun üzerine de uygulayın.