Mantar, kepek, kuruluk için 1 damlası yetiyor: Saç derisi için doğal şifacı

SANDAL AĞACI YAĞI

Sandal ağacı, hoş kokusuyla bilinir ancak bundan çok daha fazlası vardır. Sandal ağacı yağı, nemlendirici, iltihap önleyici ve dengeleyici özelliklerle doludur. Saç derisi için harikalar yaratabilir.



1. Derin nemlendirme ve nem: Nem eksikliği, kuru ve tahriş olmuş bir saç derisinin temel nedenidir. Sandal ağacı havadan nemi çeker ve saç derisine hapseder. Bu harika özellik, saç derisinin daha uzun süre nemli kalmasına yardımcı olarak rahatsızlık ve pullanmayı önler.



Sandal Ağacı Yağı o kadar hafiftir ki saça yağlı bir doku vermez. Herhangi bir nem kaybını önleyen bir bariyer görevi görerek saç derisini korur.



2. İltihabı yatıştırır: Saç deriniz kaşınıyorsa veya iltihaplıysa şimdi endişelenmeyin çünkü Sandal Ağacı Yağının iltihap önleyici özellikleri anında rahatlama sağlar. Kızarıklığı, tahrişi ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olan bir bileşik olan santalol içerir. Özellikle egzama, sedef hastalığı veya kepek gibi saç derisi rahatsızlıklarına karşı çok yardımcı olur. Sandal Ağacının soğutucu etkisi yanma hissini dengeler ve aşırı kaşınmayı önler.



Süper ipucu: Birkaç damla Sandal Ağacı Yağını hindistancevizi yağıyla karıştırın ve saçınızı yıkamadan 15 dakika önce kullanın.



3. Saç derisinin doğal pH dengesini geri kazandırır: Dengesiz pH, aşırı yağ üretimi, kuruluk veya tahrişe neden olur. Sandal Ağacı Yağının hafif büzücü özellikleri, saç derinizin Doğal pH Dengesini geri kazandırarak temiz, taze bir saç derisi sağlar. Ayrıca saç derisi gözeneklerini sıkılaştırarak kir, yağ veya kalıntı oluşumunu azaltır.



Süper ipucu: Bir sprey şişesine birkaç damla Sandal Ağacı Yağı ekleyin ve gün boyunca taze bir saç derisi için saçınızı yıkadıktan sonra saç derinize püskürtün.





