Mantarı temizliyor, sivilceleri kurutuyor: Kreminizin içine 1 damla ekleyin

Çay ağacı yağı, akne tedavisi, yağlılığı kontrol altına alma, mantar enfeksiyonlarıyla mücadele etme, tahrişi yatıştırma ve doğal bir antiseptik görevi görme gibi cildiniz için güçlü faydalar sunar. Bu faydalar bilimsel çalışmalar ve pratik kullanımla desteklenerek cilt bakım rutinlerine çok yönlü bir katkı sağlar.

Mantarı temizliyor, sivilceleri kurutuyor: Kreminizin içine 1 damla ekleyin - 1

Melaleuca alternifolia bitkisinin yapraklarından elde edilen çay ağacı yağı, güçlü bir antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuardır. İlk olarak Avustralya yerlileri tarafından tıbbi amaçlarla kullanılan çay ağacı yağı, çeşitli cilt sorunlarını tamamen doğal bir şekilde çözmek için hızla dünya çapında yayıldı. İlgili bilimsel ve pratik kanıtlara dayalı olarak, cildinize çay ağacı yağı uygulamanın beş temel faydası şunlardır.

AKNE TEDAVİSİNDE FAYDALIDIR

Çay ağacı yağı, tartışmasız akne tedavisinde en çok kullanılan yağdır. Bu ürünün prensibi, akne salgınına veya sivilcelere neden olan bakterileri öldürmesidir. Bu bakterilere Propionibacterium acnes denir. Çay ağacı yağı ayrıca akne lezyonlarıyla ilişkili kızarıklık ve şişliği en aza indiren iltihap önleyici özellikler gösterir.


N-LIFE HABERLERİ

Mantarı temizliyor, sivilceleri kurutuyor: Kreminizin içine 1 damla ekleyin - 2

1:10 oranında jojoba veya hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağda karıştırılmış seyreltilmiş çay ağacı yağını pamuklu bir çubukla etkilenen bölgelere uygulayın. Buna karşı olumsuz bir reaksiyon göstermediğinizden emin olmak için önce bir yama testi yaptığınızdan emin olun. Tutarlı uygulama zamanla daha az sivilceye ve daha temiz bir cilde yol açacaktır.

Çalışmalar ayrıca çay ağacı yağının popüler bir akne ilacı olan benzoil peroksit kadar güçlü olduğunu, ancak kuruluk ve tahriş gibi daha tolere edilebilir yan etkilere sahip olduğunu kanıtlıyor. Medical Journal of Australia'da yayınlanan bir çalışma, %5 çay ağacı yağı jelinin 12 haftalık kullanımdan sonra akne lezyonlarını azaltmada yeterince etkili olduğunu gösterdi.


Mantarı temizliyor, sivilceleri kurutuyor: Kreminizin içine 1 damla ekleyin - 3

YAĞLANMA KARŞITI

Çay ağacı yağının tüm bu özellikleri aslında genellikle aknenin gelişmesinden önce gelen aşırı yağ üretimini kontrol eder. Bir büzücü olarak yağlılığı azaltır ancak ciltten nemi almaz.

Yağlı cilde çay ağacı yağı uygulamak için günlük nemlendiricinize birkaç damla ekleyebilir veya basit bir ev yapımı yüz maskesi yapabilirsiniz. Yağı az miktarda su kullanarak kil ile karıştırın -bentonit veya kaolin- macun haline getirin. Bu macunu yüzünüze uygulayın ve ardından 10-15 dakika sonra yıkayın, böylece tüm fazla yağları emer ve tazelenmiş bir cilt hissi elde edersiniz.

Çay ağacı yağının sebum salgısını kontrol ettiğini belirten araştırmalar vardır. Dermatological Treatment Dergisi'ndeki bu çalışma, bu yağın doğal kökenli bir büzücü olabileceğini göstermektedir; bu nedenle cilt tipi yağlı olarak algılanan kişilere daha uygun olabilir.


Mantarı temizliyor, sivilceleri kurutuyor: Kreminizin içine 1 damla ekleyin - 4

MANTAR ENFEKSİYONLARIYLA SAVAŞIR

Çay ağacı yağı mantarların neden olduğu çeşitli enfeksiyonlarla savaşır. Bunlar arasında ayak mantarı, tırnak mantarı ve saçkıran gibi enfeksiyonlar bulunur. Antifungal özelliği, onu üretilmiş antifungaller kullanmak yerine bir alternatif haline getirir.

Bu seyreltilmiş çay ağacı yağının birkaç damlasını taşıyıcı bir yağ ile birleştirerek etkilenen bölgeye uygulayın. Ayak tırnağı mantarı durumunda, ayaklarınızı her gün 20-30 dakika boyunca ılık su ve çay ağacı yağı solüsyonunda bekletebilirsiniz.

Birçok araştırma çalışması çay ağacı yağının antifungal etkinliğini göstermiştir. Aslında, Clinical Microbiology Reviews'daki bir çalışmaya göre, çay ağacı yağı mantarlara karşı büyük antifungal aktivitelere sahip çok güçlüdür ve bu nedenle kalıcı enfeksiyonlar için mükemmel bir doğal çaredir.


Mantarı temizliyor, sivilceleri kurutuyor: Kreminizin içine 1 damla ekleyin - 5

TAHRİŞ OLMUŞ CİLDİ YATIŞTIRIR

Çay ağacı yağının tahriş olmuş cilt üzerindeki yatıştırıcı etkisi, onu egzama, sedef hastalığı ve dermatit gibi rahatsızlıklar için iyi bir bileşen haline getirir. Kızarıklığı ve kaşıntıyı yatıştırdığı için çok etkili olabilir.

Yağ sert olduğundan, cilt hassas veya tahriş olmuşsa çay ağacı yağının yalnızca hafif bir krem ​​veya baz yağ ile eklenmesi gerekir. Krem, gerektiğinde doğrudan etkilenen bölgelere uygulanabilir. Ayrıca, su ve çay ağacı yağının seyreltilmiş bir solüsyonunu kullanarak ağrılı bölgelere yatıştırıcı kompresler uygulayabilirsiniz. Yağı suyla inceltin, bir bezi içine batırın ve ardından bezi iltihaplı bölgelere uygulayın.

Çalışmalar, çay ağacı yağının ciltteki iltihabı önemli ölçüde azaltabileceğini kanıtlamıştır. Journal of Investigative Dermatology'de yayınlanan klinik bir çalışma, maddenin topikal yollarla uygulanmasının iltihabı iyileştireceğini ve ayrıca dermatitli hastanın cildini daha iyi nemlendireceğini göstermiştir.


Mantarı temizliyor, sivilceleri kurutuyor: Kreminizin içine 1 damla ekleyin - 6

DOĞAL BİR ANTİSEPTİK

Çay ağacı yağı aynı zamanda bir antiseptiktir ve küçük kesikler, sıyrıklar ve böcek ısırıkları için rejiminize çok iyi bir ektir. Enfeksiyonları önleyecek ve daha hızlı iyileşecektir.

Saf öz ile çay ağacı yağını bir taşıyıcı yağ ile seyrelterek ve küçük yaralara veya böcek ısırıklarına uygulayarak antiseptik olarak kullanın. Seyreltilmiş yağı uygulamadan önce bölgeyi bir etkili sonuçlar elde etmek için pamuklu çubuk kullanın. Geniş alanlara uygularken, düzenli antiseptik merheminize birkaç damla yağ damlatabilirsiniz.


Mantarı temizliyor, sivilceleri kurutuyor: Kreminizin içine 1 damla ekleyin - 7

Birkaç çalışma antiseptik özelliklerini gösterebilir. Aslında, American Family Physician'daki bir inceleme, genel olarak iyileşme sürecini kolaylaştırabilecek çeşitli bakteri türlerine karşı etkili olma potansiyeline sahip olduğunu bile vurguladı.

Ancak, uygulamadan önce her zaman seyrelterek çay ağacı yağını doğru şekilde kullanmak önemlidir, çünkü bu cilt tahrişini önleyecektir. Bu nedenle, bu yağın cilt bakımına dahil edilmesi, doğadan gelen en güçlü çareyi kullanırken birine daha sağlıklı ve daha temiz bir cilt sağlama eğiliminde olacaktır. Herhangi bir cilt bakım ürünü, özellikle hassas ciltlere ve önceden var olan rahatsızlıklara sahip olanlar için bir dermatoloğa danışılmalıdır. Çay ağacı yağının faydalarını ve cilt bakım uygulamanızı nasıl değiştirebileceğinizi keşfedin.

DAHA FAZLA GÖSTER