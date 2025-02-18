Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor
Saçlarınızı sıcak suyla mı yıkıyorsunuz? Yaygın olarak yapılan bu hata saçlarınızda ciddi hasara neden olabilir. Sıcak suyla yıkanan saçlar kuru, donuk, mat ve cansız bir görünüme neden olabilir. Peki, bu hasar nasıl onarılır?
Saçlarınız için kaliteli ve uygun ürünler kullandıktan sonra bile saçlarınızın donuk göründüğünü ve parlaklığını kaybettiğini hiç hissettiniz mi? Ne kadar ince bir parlaklık elde etmeye çalışırsanız çalışın, bu sonuca ulaşamıyorsanız nedeni saçlarınızı yıkadığınız suyun ısısı olabilir. Çünkü saçınıza zarar veren şampuan değil, kullandığınız sıcak sudur.