Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor

Saçlarınızı sıcak suyla mı yıkıyorsunuz? Yaygın olarak yapılan bu hata saçlarınızda ciddi hasara neden olabilir. Sıcak suyla yıkanan saçlar kuru, donuk, mat ve cansız bir görünüme neden olabilir. Peki, bu hasar nasıl onarılır?

Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor - 1

Saçlarınız için kaliteli ve uygun ürünler kullandıktan sonra bile saçlarınızın donuk göründüğünü ve parlaklığını kaybettiğini hiç hissettiniz mi? Ne kadar ince bir parlaklık elde etmeye çalışırsanız çalışın, bu sonuca ulaşamıyorsanız nedeni saçlarınızı yıkadığınız suyun ısısı olabilir. Çünkü saçınıza zarar veren şampuan değil, kullandığınız sıcak sudur.

N-LIFE HABERLERİ

Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor - 2

Sıcak su etkileri fark ettiğinizden daha fazla hasara neden olabilir. Sıcak su, saç derimizde ve saçımızda kalıntı bırakan magnezyum ve kalsiyum gibi yüksek seviyelerde mineraller içerir. Bu, donukluk, kırılganlık ve saçın aşırı kuruluğu gibi sorunlara neden olur. Mineral birikimi ayrıca en sevdiğiniz saç stilini elde etmeyi zorlaştırabilir ve zaman zaman saç dökülmesi sorunlarına da yol açabilir. Saç derimizde sıcak su kullanmanın bazı sonuçlarına bir bakalım.


Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor - 3

Saçınızı yıkamak için sıcak su kullandığınızda, saç deriniz sadece bir veya iki gün sonra pul pul, yağlı ve kuru hissetmeye başlayabilir. Saç deriniz de bu üçünün birleşimini hissedebilir ki bu en kötü durumdur çünkü saç derimiz kurumaya başladığında, vücudumuz onu yağlamayı düşünür, bu da yağlı aşırı üretime yol açar ve sonunda kepek de çeker.


Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor - 4

SAÇ BÜYÜME SÜRECİ YAVAŞLAR

Sıcak su saç kırılma sorunlarına yol açar ve saç uçlarının kırılmasına neden olur, bu da saçımızın uzamasını engeller. Ayrıca yukarıda belirtilen saç derisi sorunlarını yaratır, beyaz döküntülerin salınmasıyla tıkanır ve sağlıklı köklerin büyümesini yavaşlatır.


Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor - 5

CANSIZ  VE DONUK GÖRÜNÜM

Ne kadar saç kremi veya saç maskesi kullanırsanız kullanın, sıcak sudan salınan kimyasallar ve tortular saç derimizdeki besinleri parçalar ve doğal yağı yok eder. Bu, saç tellerinin nemi ve önemli besinleri tutmada zorlanması nedeniyle düz ve donuk bir uca yol açar.Sıcak su, saçlarımızı yağla ağırlaştıran ve saçlarımızın cansız görünmesine neden olan nemi serbest bırakan yüksek gözenekliliğe sahiptir.


Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor - 6

MATLAMIŞ SAÇLAR NASIL DAHA CANLI HALE GETİRİLİR?

Şampuan öncesi bakım kullanmaya başlayın: Şampuan öncesi bakımlar gece boyunca uygulanabilir ve kuruluğu ve kaşıntıyı ortadan kaldırarak saç derisini tedavi edebilir ve sert suyun yarattığı birikimle el ele gider.

Saç yağlama: Yağlama saç şaftına nüfuz eder ve içten dışa nem sağlar. Nemi kolayca hapseder ve ayrıca donuk ve hasarlı saçlara parlaklığını geri kazandırmaya yardımcı olur.

Derin bakım maskeleri kullanın: Ekstra sevgi sürecini başlatın ve vitamin, mineral ve amino asit açısından zengin saç bakım maskelerini tercih edin. Derin bakım nemli veya ıslak saça yapılmalıdır ve kısa veya gece boyunca da kullanılabilir.

Ilık su: Saçlarınızın canlı görünümünü korumak için banyo yaparken mutlaka ılık su kullanın.

DAHA FAZLA GÖSTER