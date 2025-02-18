Mat saçların suçlusu sıcak su mu? Bu ayrıntı çok az biliniyor

Saçınızı yıkamak için sıcak su kullandığınızda, saç deriniz sadece bir veya iki gün sonra pul pul, yağlı ve kuru hissetmeye başlayabilir. Saç deriniz de bu üçünün birleşimini hissedebilir ki bu en kötü durumdur çünkü saç derimiz kurumaya başladığında, vücudumuz onu yağlamayı düşünür, bu da yağlı aşırı üretime yol açar ve sonunda kepek de çeker.





