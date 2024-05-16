Melekler geri dönüyor! Victoria's Secret'ın ikonik defilesi yenilendi

Adriana Lima, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ve daha birçok "meleğin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 4 yıl aradan sonra geri dönüyor.

Melekler geri dönüyor! Victoria's Secret'ın ikonik defilesi yenilendi - 1

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı.

Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " 4 yıllık aradan sonra yeni bir formatta geri dönüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Melekler geri dönüyor! Victoria's Secret'ın ikonik defilesi yenilendi - 2

NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Son olarak 2018'de düzenlenen gösterinin sonbahar aylarında gerçekleşeceği açıklandı.

Ünlü lüks iç giyim markası "Yorumlarınızı okuduk ve sizi dinledik. Victoria's Secret Defilesi GERİ DÖNDÜ ve bugün kim olduğumuzun yanı sıra bildiğiniz ve sevdiğiniz her şeyi - gösteriş, podyum, kanatlar, müzikal eğlence ve daha fazlasını - yansıtacak! Bizi izlemeye devam edin… Buradan sonra daha da ikonik hale geliyor" açıklamasında bulundu.

Melekler geri dönüyor! Victoria's Secret'ın ikonik defilesi yenilendi - 3

DEĞİŞİME AYAK UYDURDU

Farklı beden tiplerine sahip modelleri de bünyesine dahil etmeye başlayan marka, son zamanlarda sık sık büyük beden modelleri ve farklı etnik kökenli modelleri de kampanyalarına dahil ediyor.

İç çamaşırı markasının ikonik moda şovunun geçmişi, 1995’e dayanıyor.  2001’de televizyonda yıllarca CBS ve ABC’de yayınlandı. Şovun gücü giderek büyüdü. Televizyonda yayınlanan şovda, sadece melek kanatları takmış iç çamaşırlı modeller çıkmıyordu. Dünyaca ünlü şarkıcılar da şovda boy gösteriyordu. 

2018'deki son gösteride Bebe Rexha, Halsey, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Shawn Mendes gibi müzisyen konuklar performans sergiledi.

Melekler geri dönüyor! Victoria's Secret'ın ikonik defilesi yenilendi - 4

Şirket, markanın tüm beden şeklindeki modelleri içermemesi nedeniyle eleştirilince 2019'da gösteriyi iptal etmiş ve Victoria's Secret melekleri şova veda etmişti.

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