Melekler geri dönüyor! Victoria's Secret'ın ikonik defilesi yenilendi

NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Son olarak 2018'de düzenlenen gösterinin sonbahar aylarında gerçekleşeceği açıklandı.



Ünlü lüks iç giyim markası "Yorumlarınızı okuduk ve sizi dinledik. Victoria's Secret Defilesi GERİ DÖNDÜ ve bugün kim olduğumuzun yanı sıra bildiğiniz ve sevdiğiniz her şeyi - gösteriş, podyum, kanatlar, müzikal eğlence ve daha fazlasını - yansıtacak! Bizi izlemeye devam edin… Buradan sonra daha da ikonik hale geliyor" açıklamasında bulundu.