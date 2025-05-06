Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile!
Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Kırmızı halıya üçüncü kez hamile olduğunu duyuran Rihanna damga vurdu.
Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi.
Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Superfine: Tailoring Black Style" oldu.