Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile!

Gecenin en dikkat çeken ismi şüphesiz Rihanna oldu! Marc Jacobs tasarımı bir kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren şarkıcı, sır gibi sakladığı hamileliğini MET Gala'da duyurdu.

Bu yılın eş başkanlarından biri olan sevgilisi ASAP Rocky ile üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan şarkıcının, RZA ve Riot Rose adında iki oğlu var.

İşte Met Gala'nın en dikkat çeken ünlüleri ve seçtikleri kıyafetler...