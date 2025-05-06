Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile!

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Kırmızı halıya üçüncü kez hamile olduğunu duyuran Rihanna damga vurdu.

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 1

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi.

Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Superfine: Tailoring Black Style" oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 2

Met Gala'nın ardından Kostüm Enstitüsü'nün sergisi 6 Mayıs-26 Ekim arasında ziyarete açık olacak.

2025 Met Gala'nın ev sahipleri ise Colman Domingo, Lewis Hamilton, LeBron James, A$AP Rocky, Pharrell Williams ve Anna Wintour oldu.

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 3

Gecenin en dikkat çeken ismi şüphesiz Rihanna oldu! Marc Jacobs tasarımı bir kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren şarkıcı, sır gibi sakladığı hamileliğini MET Gala'da duyurdu.

Bu yılın eş başkanlarından biri olan sevgilisi ASAP Rocky ile üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan şarkıcının, RZA ve Riot Rose adında iki oğlu var.

İşte Met Gala'nın en dikkat çeken ünlüleri ve seçtikleri kıyafetler...

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 4

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ilk kez sevgilisi Callum Turner ile kırmızı halıda boy gösterdi.

Chanel imzalı bir görünüm tercih eden ünlü şarkıcının, İngiliz aktör ile nişanlandığı iddia edilmişti ancak çift henüz iddiaları doğrulamadı.

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 5

BlackPink üyesi Lisa

Elbise: Louis Vuitton

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 6

Kylie Jenner

Elbise: Ferragamo

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 7

Jenna Ortega

Elbise: Balmain

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 8

Zendaya

Takım: Louis Vuitton

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 9

Nicole Kidman

Elbise: Balenciaga

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 10

Kendall Jenner

Elbise: Torishéju

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 11

André 3000

Elbise: Burberry

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 12

Bad Bunny

Takım: Prada

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 13

Teyana Taylor

Elbise: Ruth E. Carter

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 14

Colman Domingo

Takım: Valentino

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 15

Madonna

Takım: Tom Ford

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 16

Janelle Manoe

Takım: Thom Brown

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 17

Cardi B

Elbise: Burberry

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 18

Hailey Bieber:

Elbise: Saint Laurent

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 19

Gigi Hadid

Elbise: Miu Miu

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 20

Sydney Sweeney

Elbise: Miu Miu

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 21

Demi Moore

Elbise: Thom Browne

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 22

Miley Cyrus

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 23

Priyanka Chopra

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 24

Anne Hathaway

Met Gala kırmızı halısı | Yılın moda olayında Rihanna yine hamile! - 25
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