Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası

Haberler | 15.05.2022 - 14:24 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 14:25

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown, geçtiğimiz gün katıldığı 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’da Türk modacı Raisa Vanessa’nın tasarımını tercih etti.

Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası - 1

Stranger Things dizisinin yıldızı , geçtiğimiz gün ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’a katılarak, Türk tasarımcı Raisa Vanessa'nın tasarımıyla boy gösterdi.

Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası - 2

Raisa Vanessa tasarımı omuzları açık bırakan, tüylü bir üst ve aynı renkteki parlak bir pantolon tercih eden Brown, kombinini son dönemde oldukça moda olan siyah platform topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.

Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası - 3

18 yaşındaki Brown, programda saçlarını at kuyruğu yaparak, takı olarak küpe ve taşlı yüzük tercih etti.

Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası - 4

Öte yandan en son altı yıl önce Jimmy Fallon'ın talk show'una gelen Brown'un, programda geçmişten bugüne olan değişimi de karşılaştırıldı.

Geçmiş yıllarda da çok kez programa davet edilen genç yıldızın değişimi oldukça dikkat çekti.

İşte Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu yaptığı 'The Tonight Show' isimli talk show programından yansıyan renkli kareler...

Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası - 5
Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası - 6

N-LIFE HABERLERİ

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