Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası

Haberler | 15.05.2022 - 14:24 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 14:25
Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown, geçtiğimiz gün ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’a katılarak, Türk tasarımcı Raisa Vanessa'nın tasarımıyla boy gösterdi.
Raisa Vanessa tasarımı omuzları açık bırakan, tüylü bir üst ve aynı renkteki parlak bir pantolon tercih eden Brown, kombinini son dönemde oldukça moda olan siyah platform topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.
18 yaşındaki Brown, programda saçlarını at kuyruğu yaparak, takı olarak küpe ve taşlı yüzük tercih etti.
Öte yandan en son altı yıl önce Jimmy Fallon'ın talk show'una gelen Brown'un, programda geçmişten bugüne olan değişimi de karşılaştırıldı.
Geçmiş yıllarda da çok kez programa davet edilen genç yıldızın değişimi oldukça dikkat çekti.
İşte Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu yaptığı 'The Tonight Show' isimli talk show programından yansıyan renkli kareler...