Millie Bobby Brown'un stiline Türk modacı imzası

Öte yandan en son altı yıl önce Jimmy Fallon'ın talk show'una gelen Brown'un, programda geçmişten bugüne olan değişimi de karşılaştırıldı.

Geçmiş yıllarda da çok kez programa davet edilen genç yıldızın değişimi oldukça dikkat çekti.

İşte Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu yaptığı 'The Tonight Show' isimli talk show programından yansıyan renkli kareler...