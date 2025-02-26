Misel su yerine neden yağ bazlı temizleyici kullanmalısınız?
Sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için cildinizi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırmalısınız. Bunun ilk adımı da yaptığınız makyajı temizlemek. Cildinizi makyaj kalıntılarından arındırmak için misel su ya da yağ bazı temizleyiciyle silip ardından cilt bakım rutinine geçmelisiniz. Peki, misel su mu yoksa yağ bazlı temizleyici mi tercih etmelisiniz?
Misel suyu veya yağ bazlı temizleyiciler, her zaman makyajınızı çıkarmayı ve cildinizin gözeneklerinde üreme mikroplarından ve bakterilerden uzak durmak için yatağınıza girmeyi alışkanlık haline getirin.