Misel su yerine neden yağ bazlı temizleyici kullanmalısınız?

YAĞ BAZLI TEMİZLEYİCİLER DAHA MI İYİ?

Temizleme yağları, makyajın kolayca çözülmesini ve fondöten ve suya dayanıklı maskara gibi inatçı makyajı kaldırmasını sağlayan daha yüksek bir yağ içeriğine sahiptir. Öte yandan, misel suyu gözeneklerin içine sızmaz ve makyajı temizlemez ve daha ağır makyajlar için iyi bir seçenek değildir.



Misel suyu hemen hemen tüm cilt tipleri için uygun olabilir, ancak cildinizi anında kurutur ve bu da yalnızca makyaj yağları ile elde edilebilir, çünkü ekstra nem sağlar ve nemlendirmeyi de garanti eder.





