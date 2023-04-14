Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları

Demna Gvasalia'nın kreatif direktörlüğündeki marka, avangart günlük giyim üzerine tasarımlar sunuyor. Özellikle son yıllarda tasarımlarında ve kampanyalarında yenilikçi bir vizyon benimseyen Balenciaga, kırmızı halıların ve moda dergilerinin vazgeçilmez markalarından biri.
1945 yılında Pierre Balmain tarafından kurulan Balmain markasının tasarımlarına günümüzde Fransız tasarımcı Olivier Rousteing imza atıyor. İnce işçiliği öne çıkaran marka, cesur desenlere ve gösterişli detaylara önem veriyor.
1945 yılında Celine Vipiana tarafından kurulan marka, yıllar içinde çok fazla değişim geçirdi. Minimal tasarımlarıyla modern bir estetik anlayışı benimseyen Celine markası, çabasız şıklığı öne çıkarıyor.
1010 yılında Gabrille 'Coco' Chanel tarafından kurulan ünlü Fransız marka, zamansız zarafeti lüks tasarımlarla yansıtıyor. Markanın No 5 parfümü tüm zamanların en klasik kokularından biri.
1952 yılında Gaby Aghion tarafından kurulan marka, romantik ve feminen tasarımlarıyla Parizyen şıklığı yansıtmayı başarıyor. Şu sıralar Gabriela Hearst'ün kreatif direktörlüğünde olan Chloe, çağdaş ve nostaljik görünümleri harmanlamasıyla övgü topluyor.
Christian Dior tarafından 1946 yılında kurulan ve moda dünyasına adeta yön veren Dior markası, zarafeti ve lüks hissini ön planda tutuyor. "New Look" akımını başlatan marka, Bar Jacket ve Miss Dior çantasıyla biliniyor.
Hubert de Givenchy tarafından kurulan marka, özellikle 1950'li yılların modasında söz sahibiydi. Şimdilerle Matthew Williams'ın tasarımlarına ev sahipliği yapan Givenchy, iddialı sokak stilinde güçlü bir duruşa sahip.
1837 yılında Thierry Hermes tarafından kurulan Hermes, belki de moda tarihinin eski markalarından. Birkin ve Kelly çantalarına imza ataan markanın en ikonik parçası şüphesiz ipek eşarpları.
1994 yılında Isable Marant tarafından kurulan marka, rahat, özgür ve şık bir kadın stili sunuyor. Bohem tarzdaki tasarımlarıyla öne çıkan marka, günlük giyimde zamansızlığı savunuyor.
1982 yılında kurulan markanın özünde "kuralları yıkmak" mottosu yatıyor. Jean Paul Gaultier tarafında kurulan markanın cesur tasarımları ve parfümleri oldukça popüler.
Jeanne Lanvin tarafından 1889 yılında kurulan marka, Parizyen şıklığı yansıtan tasarımlara imza atıyor. Keskin hatlar, kaliteli kumaş ve zarif kıvrımlar tasarımlarında öne çıkıyor.
1854 yılında kurulan marka, kendine has deseni ile dünya çapında tanınıyor. Günümüzde Nicolas Ghesquière'in kreatif direktörü olduğu Fransız lüks markası, deri aksesuarlarıyla öne çıkıyor.
Yves Saint Laurent tarafından 1961 yılında kurulan marka, kalıpları yıkan tasarımlarıyla biliniyor. Anthony Vaccarello'nun kreatif direktörü olduğu marka, modanın sınırlarını zorlayarak çağdaş tasarımlara imza atıyor.