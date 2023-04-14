Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları

Modanın başkenti denilince akıllara "Paris" geldiğini düşünürsek Fransa'nın ve Fransız tasarımcıların moda tarihinde önemli bir konuma sahip olduğunu kabul etmek gerekiyor. İşte tasarımlarıyla sektörde öncü olan ve dünya modasına yön veren Fransız markalar...

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 1

BALENCIAGA 

Demna Gvasalia'nın kreatif direktörlüğündeki marka, avangart günlük giyim üzerine tasarımlar sunuyor. Özellikle son yıllarda tasarımlarında ve kampanyalarında yenilikçi bir vizyon benimseyen Balenciaga, kırmızı halıların ve moda dergilerinin vazgeçilmez markalarından biri.

N-LIFE HABERLERİ

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 2

BALMAIN

1945 yılında Pierre Balmain tarafından kurulan Balmain markasının tasarımlarına günümüzde Fransız tasarımcı Olivier Rousteing imza atıyor. İnce işçiliği öne çıkaran marka, cesur desenlere ve gösterişli detaylara önem veriyor.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 3

CELINE

1945 yılında Celine Vipiana tarafından kurulan marka, yıllar içinde çok fazla değişim geçirdi. Minimal tasarımlarıyla modern bir estetik anlayışı benimseyen Celine markası, çabasız şıklığı öne çıkarıyor.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 4

CHANEL

1010 yılında Gabrille 'Coco' Chanel tarafından kurulan ünlü Fransız marka, zamansız zarafeti lüks tasarımlarla yansıtıyor. Markanın No 5 parfümü tüm zamanların en klasik kokularından biri.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 5

CHLOE

1952 yılında Gaby Aghion tarafından kurulan marka, romantik ve feminen tasarımlarıyla Parizyen şıklığı yansıtmayı başarıyor.  Şu sıralar Gabriela Hearst'ün kreatif direktörlüğünde olan Chloe, çağdaş ve nostaljik görünümleri harmanlamasıyla övgü topluyor.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 6

DIOR

Christian Dior tarafından 1946 yılında kurulan ve moda dünyasına adeta yön veren Dior markası, zarafeti ve lüks hissini ön planda tutuyor. "New Look" akımını başlatan marka, Bar Jacket ve Miss Dior çantasıyla biliniyor.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 7

GIVENCHY

Hubert de Givenchy tarafından kurulan marka, özellikle 1950'li yılların modasında söz sahibiydi. Şimdilerle Matthew Williams'ın tasarımlarına ev sahipliği yapan Givenchy, iddialı sokak stilinde güçlü bir duruşa sahip.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 8

HERMES

1837 yılında Thierry Hermes tarafından kurulan Hermes, belki de moda tarihinin eski markalarından. Birkin ve Kelly çantalarına imza ataan markanın en ikonik parçası şüphesiz ipek eşarpları.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 9

ISABEL MARANT

1994 yılında Isable Marant tarafından kurulan marka, rahat, özgür ve şık bir kadın stili sunuyor.  Bohem tarzdaki tasarımlarıyla öne çıkan marka, günlük giyimde zamansızlığı savunuyor.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 10

JEAN PAUL GAULTIER 

1982 yılında kurulan markanın özünde "kuralları yıkmak" mottosu yatıyor. Jean Paul Gaultier tarafında kurulan markanın cesur tasarımları ve parfümleri oldukça popüler.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 11

LANVIN

Jeanne Lanvin tarafından 1889 yılında kurulan marka, Parizyen şıklığı yansıtan tasarımlara imza atıyor. Keskin hatlar, kaliteli kumaş ve zarif kıvrımlar tasarımlarında öne çıkıyor.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 12

LOUIS VUITTON

1854 yılında kurulan marka, kendine has deseni ile dünya çapında tanınıyor. Günümüzde Nicolas Ghesquière'in kreatif direktörü olduğu Fransız lüks markası, deri aksesuarlarıyla öne çıkıyor.

Moda dünyasının en ünlü Fransız markaları - 13

SAINT LAURENT

Yves Saint Laurent tarafından 1961 yılında kurulan marka, kalıpları yıkan tasarımlarıyla biliniyor.  Anthony Vaccarello'nun kreatif direktörü olduğu marka, modanın sınırlarını zorlayarak çağdaş tasarımlara imza atıyor.

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