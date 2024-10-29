Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards)

Amerikan modasının kutlandığı prestijli CFDA Moda Ödülleri sahiplerini buldu. Moda ve eğlence dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende Amerikalı şarkıcı Erykah Badu gecede "moda ikonu" seçildi. İşte moda dünyasının enlerinin seçildiği geceden görüntüler...

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 1

Lüks markaların, tasarımcıların ve girişimcilerin ödüllendirildiği CFDA Moda Ödülleri bu sene de şıklık yarışına sahne oldu.

Uluslararası çapta en iyi tasarımcı ödülünü Schiaparelli markasının kreatfi direktörü Daniel Roseberry kazandı.

Moda sektörünün önde gelenlerinin katıldığı törenin en dikkat çeken isimleri Blake Lively ve Kylie Jenner oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 2

Blake Lively, beyaz renkte Michael Kors Collection tasarımı bir görünüm tercih etti.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 3

Realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner gecede Jean Paul Gaultier tasarımı bir elbise giydi.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 4

Şarkıcı Addison Rae, Thom Browne elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 5

Oyuncu ve şarkıcı  Darren Criss, ödül töreninde dikkat çekici bir görünüm tercih etti. Oyuncunun giydiği tasarım Christian Siriano imzası taşıyor.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 6

Paris Hilton ise gecede çiçekli bir Oscar de La Renta elbise tercih etti.

Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards) - 7

Katie Holmes, pembe ve kırmızı renkteki Carolina Herrera imzalı elbisesi ile beğeni topladı.

DAHA FAZLA GÖSTER