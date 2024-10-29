Moda dünyasının enleri seçildi (CFDA Fashion Awards)
Amerikan modasının kutlandığı prestijli CFDA Moda Ödülleri sahiplerini buldu. Moda ve eğlence dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende Amerikalı şarkıcı Erykah Badu gecede "moda ikonu" seçildi. İşte moda dünyasının enlerinin seçildiği geceden görüntüler...
Lüks markaların, tasarımcıların ve girişimcilerin ödüllendirildiği CFDA Moda Ödülleri bu sene de şıklık yarışına sahne oldu.
Uluslararası çapta en iyi tasarımcı ödülünü Schiaparelli markasının kreatfi direktörü Daniel Roseberry kazandı.
Moda sektörünün önde gelenlerinin katıldığı törenin en dikkat çeken isimleri Blake Lively ve Kylie Jenner oldu.