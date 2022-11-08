Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards)

Lüks markaların, tasarımcıların ve girişimcilerin ödüllendirildiği CFDA Moda Ödülleri bu sene de şıklık yarışına sahne oldu.

Moda sektörünün öndei gelenlerinin katıldığı törenin öne çıkan isimleri ise kuşkusuz Kardashian Jenner kardeşler oldu. Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner ve Kendall Jenner şık görünümleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri oldu.