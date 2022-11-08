Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards)

Amerikan modasının kutlandığı prestijli CFDA Moda Ödülleri sahiplerini buldu. Moda ve eğlence dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törene Kardashian Jenner kardeşler damga vurdu. İşte moda dünyasının enlerinin seçildiği geceden görüntüler...

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 1

Lüks markaların, tasarımcıların ve girişimcilerin ödüllendirildiği CFDA Moda Ödülleri bu sene de şıklık yarışına sahne oldu.

Moda sektörünün öndei gelenlerinin katıldığı törenin öne çıkan isimleri ise kuşkusuz Kardashian Jenner kardeşler oldu. Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner ve Kendall Jenner şık görünümleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri oldu.

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 2

Skim markasıyla geceden ödülle ayrılan Kim Kardashian Dolce and Gabbana tercih etti.

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 3

Kendall Jenner, Yılın Tasarımcısı ödülünü alan Khaite markasından bir elbise tercih etti.

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 4

Kylie Jenner, derin yırtmaçlı Mugler elbisesiyle büyük övgü topladı.

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 5

Kris Jenner, Schiaparelli tasarımı siyah elbisesi ile kırmızı halıda yürüdü.

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 6

Khloe Kardashian, LaQuan Smith imzası taşıyan helenistik bir görünüm tercih etti.

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 7

Efsanevi şarkısı Cher Chrome Heart imzalı deri bir elbise tercih etti.

İşte moda dünyasının enleri seçildiği geceden görüntüler...

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 8

Gigi Hadid - Thom Browne

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 9

Vanessa Hudgens - Vera Wang

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 10

Katie Holmes - Jonathan Simkhai

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 11

Grace Van Patten

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 12

Julia Fox

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 13

Christina Ricci

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 14

Rachel Brosnahan

Moda dünyasının enleri seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards) - 15

Ashley Graham

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